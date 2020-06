Com es fa el 'clafoutis' de cirera? Recepta del cuiner Gerard Solís, del restaurant El Racó

El cuiner Gerard Solís, del restaurant El Racó, situat a Sant Climent de Llobregat, explica com preparar a casa una recepta dolça amb cireres, el clafoutis.

Ingredients per a 6 persones

400 g de cireres

45 g d'ametlles esmicolades

30 g de farina

120 g de sucre

3 ous

Mantega (per untar el recipient on posareu el pastís)

150 ml de nata líquida

Elaboració

Preescalfeu el forn a 180º.

Comenceu untant el motlle on posareu la preparació amb mantega. Després hi poseu una mica de farina, i en recobriu tota la base, perquè no s’hi enganxi el pastís.

Traieu la cua i el pinyol a les cireres. Talleu-les per la meitat, i aneu-les posant a la base del recipient que heu preparat.

Un cop ho tingueu fet, bateu la nata. No cal que estigui muntada del tot.

En un altre bol, trenqueu els ous i, amb la batedora elèctrica, els bateu també.

Quan l’ou estigui trencat, hi afegiu el sucre.

Quan estigui muntat, amb l’ajut d’unes varetes de cuina, hi afegiu la farina, prèviament tamisada. Barregeu només una mica.

Tot seguit hi tireu l’ametlla, esmicolada. Està bé que no estigui massa trinxada perquè, quan mossegueu el pastís, en trobeu els trossets.

Després hi tireu la nata muntada. Barregeu-ho ben bé amb una llengua pastissera, perquè mantingui l’aire.

Ara cobriu la base de les cireres que heu preparat amb la barreja que heu fet.

Poseu-ho al forn a 180º durant 20 minuts.

Passat aquest temps, traieu-ho del forn. Ja podreu tallar-lo, perquè el clafoutis es pot menjar calent. També és bo fred.

Empolvoreu-lo amb sucre llustre per damunt.

Bon profit!