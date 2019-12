"Ara sabem que si deixem refredar la truita de patates generem bactèries bones"

El propòsit de cada setmana és menjar de forma saludable, i no és una idea mítica de Cap d'Any. Pàgina a pàgina, l'agenda dona trucs, consells i propostes perquè la bona alimentació sigui a l'abast i fàcil.

L'agenda Etselquemenges 2020 (Zahorí Books) proposa consells i trucs nutricionals repartits per dies. Cada setmana ens n'hauríem de proposar un?

Cada setmana proposem un consell o truc, sí, i per primera vegada cada mes el dediquem a algun símptoma o patologia molt habitual actual. Per tant, dediquem tot aquell mes a plantejar un menú setmanal per tractar i prevenir la patologia, lligat amb una recepta i els trucs i consells que dèiem. Per exemple, al gener parlem de la dispèpsia o debilitat digestiva. Algunes idees d’aquella setmana són prendre infusions, després dels àpats, de fonoll, anís estrellat, gingebre, canyella, comí, menta, coriandre o melissa.

Els menús: els heu pensat per seguir les temporades. Hi ha propostes molt suggerents, com la truita dolça de pastanaga i canyella. ¿Creus que la gent necessita que li diguin què ha de menjar a cada àpat, perquè la cuina diària està necessitada d'idees?

Els menús agraden i sempre ens els demanen. A vegades no els cuinen fil per randa però ajudem la gent a tenir una idea per acabar de fer ells la seva combinatòria depenent dels aliments que tenen en aquell moment o la disponibilitat d'anar-los a comprar. Ens falten idees, però, a més, tenim tantes coses al cap que ja ens va bé deixar-nos ajudar per dietistes que pensen per nosaltres un menú sa i equilibrat.

Els consells dels prebiòtics casolans són molt encertats, perquè fan pensar que el que s’ha fet tota la vida a les llars era encertat. Em refereixo a col·locar a la nevera les verdures i les patates que hem cuinat de més per menjar-nos-les l’endemà. ¿Hem de recuperar el sentit comú a l'hora d'alimentar-nos saludablement?

Abans menjàvem la truita de patates refredada perquè la deixàvem reposar, perquè pensàvem que seria més bona, però ara sabem que si la deixem refredar generem bactèries bones per al nostre intestí.

Com haurem de menjar per sentir-nos més feliços?

És just la proposta de tot un mes, el novembre. La relació entre el nostre cervell i el nostre intestí va en els dos sentits: el que mengis (i deixis de menjar) afectarà sí o sí el teu humor. Les nous, el cacau, les mores, les olives, el bròquil (i més) són aliats per al teu benestar emocional i el bon descans.

De què estàs més orgullosa de l'agenda?

De ser capaços, cada any, de fer una agenda-llibre i que serveixi en el sentit més pràctic d'una agenda i que tingui prou contingut per acompanyar-te durant 365 dies per no oblidar-te de prioritzar un dia a dia saludable.

Els articles finals, acompanyats de les il·lustracions, són més de llibre, sí, que no pas d’agenda.

Les il·lustracions són cada any precioses i sorprenents. A mi les d'aquest any, fetes per Victoria Fernández, em tenen captivada, com també el to del color i la textura de la portada. Penso que és la millor de totes, des de la primera que va sortir el 2017.