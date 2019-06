Marc Gascons: "Si no cuinem amb productes de proximitat, ens quedem sense paisatge"

Els germans Marc i Elena Gascons acaben d'inaugurar el restaurant Bell-lloc a Santa Cristina d'Aro. "És una masia molt a prop del nostre restaurant, els Tinars, a Llagostera", explica el Marc, que afegeix que hi practicarà cuina catalana tradicional.

"Ens basem en el nostre receptari, però podríem dir que l'hem anat actualitzant", explica el cuiner. Per exemple, "un mar i muntanya com són els peus de porc amb gambes, el preparem amb la carn cruixent i amb les gambes en un tàrtar", diu Marc Gascons. D'una banda, els peus de porc estan marcats a la planxa, perquè hi quedin cruixents, i, de l'altra, el tàrtar hi marida fred. El plat el completa amb una picada, "que és molt pròpia de la nostra cuina catalana, juntament amb els romescos i l'allioli", sosté el xef, que ostenta una estrella Michelin.

Al restaurant Bell-lloc, l'aposta és per la mateixa cuina, però amb propostes de plats per compartir. "Els dilluns, quan la meva germana i jo tenim festa dels Tinars, anem a menjar a altres restaurants i ens demanem plats per compartir", diu Gascons. Aquesta idea els va engrescar per buscar un restaurant on portar-la a terme. "Als Tinars també hi tenim un menú de plats per compartir, de dilluns a divendres, però volíem crear un restaurant que es definís per aquest concepte", assenyala el cuiner.

El fet de trobar el mas a Santa Cristina d'Aro, on veien clar que podien muntar el Bell-lloc, els va fer acabar de portar a la realitat el somni. "No serà un restaurant d'estiu, perquè volem tenir-lo obert durant tot l'any", continua dient el cuiner, que comenta que al mateix menjador hi ha una llar de foc que convida a ser-hi els dies freds d'hivern.

Seguint el fil del menjador, el cuiner destaca quin és el detall que marca que el Bell-lloc és un restaurant de cuina catalana. "Hi hem posat una taula central, on tindrem una fusta d'embotits, formatges, llardons i pernil".

En una altra taula, "tindrem els pastissos, fets per nosaltres, i que també és una insígnia de la nostra casa", tal com passa al restaurant Els Tinars, on el carro de les postres és dels més desitjats.

I a la carta, plats tradicionals, fricandós, escalivades, patates rosses amb ous i cansalada, conill amb samfaina. I a l'hivern, escudelles i carn d'olles, guisats de tots tipus, a més dels plats de cacera.

Sobre la seva cuina, Marc Gascons diu que no ha fet altra cosa que agafar el relleu de casa seva. "Ara li diem cuina de km 0, però ja la feien els meus pares quan treballaven a Els Tinars amb els avis". Ara bé, la lògica i la continuïtat que els germans hi apliquen no és l'habitual. "Sé que a Barcelona el més difícil és trobar cuina catalana, i entenc que hi sigui, i a més està molt bé, però nosaltres a les comarques de Girona defensem la nostra tradició", opina Marc Gascons.

Si no es fa així, si la cuina no aposta per potenciar l'economia local, pels productors que cultiven la terra, "si no cuinem amb productes de proximitat, ens quedem sense paisatge", conclou el cuiner.