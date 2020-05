Xefs i pastissers d’alta cuina preparen plats “prêt-à-porter” al Mercat d’Autors de Casa Ametller

“Si les meves postres són d’alta costura, al Mercat d’Autors de Casa Ametller preparo prêt-à-porter”, afirma el pastisser Christian Escribà per explicar la proposta de plats per emportar que ha iniciat Casa Ametller a l’establiment que té situat al número 57 del carrer Numància de Barcelona. "El projecte ha començat en un moment cabdal per als xefs, que tenim els restaurants tancats pel covid-19, i que d’aquesta manera podem cuinar diàriament”, afegeix el cuiner japonès Hideki Matsuhisa, propietari del restaurant Koy Shunka, de Barcelona, amb una estrella Michelin.

Matsuhisa afegeix que la iniciativa que li va proposar Casa Ametller tant a ell com també als cuiners Nandu Jubany, Josep Maria Kao, als germans italians Max i Stefano Colombo i als pastissers Christian Escribà i Patricia Schmidt. També diu que es va començar a gestar fa mesos, i per tant “no és improvisada”. De fet, Escribà comenta: “Jo diria que és únic al món que et trobis plats d’aquesta categoria, provinents de cuiners d’alta cuina, per un preu ajustat i preparat per menjar”. Tant és així, que el pastisser creu que la idea “hauria de ser exportable a altres capitals europees”.

Sobre els plats en concret, el pastisser indica que partirà sempre de fruita, que és justament un dels forts dels establiments d’alimentació Casa Ametller. “Fruita de qualitat, a partir de la qual faré creacions diferents, com ara un braç de gitano amb nata i maduixots o una tartaleta de caramel”, diu per esmentar dues de les sis referències amb què ha començat. “Les aniré canviant, però la idea de treball és que el producte és de qualitat, però són creacions ràpides, que no encareixen el resultat final perquè en el nostre tipus de pastisseria la mà d’obra i els acabats extremadament elaborats són els que fan un preu alt”, diu Escribà. Les postres per a Casa Ametller que Escribà fa conjuntament amb Patricia Schmidt oscil·len entre els 3,99 € i els 4,99 €.

Per la seva banda, el cuiner Nandu Jubany cuina diàriament pollastre a l’ast amb poma, a més de croquetes de pernil, bolets i també de pollastre. El cuiner Hideki Matsuhisa afirma que prepara diferents tipus de nigiris, sashimis, makis, tant en la versió vegetariana, com també en la que porta proteïna animal (amb salmó i tonyina). “La qualitat de les meves preparacions asseguro que és bona, i el preu està molt bé perquè tothom les pugui tastar”, diu el propietari del restaurant Koy Shunka. El cuiner Josep Maria Kao, del restaurant Shangai, ha començat amb versions diferents de fideus, arròs cantonès o els coneguts dumplings. I els germans italians Max i Stefano Colombo, del restaurant Xemei, han apostat per pizzes creatives, com la de tòfona, a més de lasanyes. Els preus oscil·len entres els 6 € i els 12 €.

Per a Josep Ametller, director general i cofundador d’Ametller Origen, la iniciativa del Mercat d’Autors ha suposat completar l’última fase d’ampliació de l’establiment més gran de la marca, que es va inaugurar el desembre del 2019, i que compta amb més de 2.200 metres quadrats. “Tenint en compte l’excepcionalitat de la situació actual, volem posar en valor aquesta gastronomia i, a la vegada, fer-la més propera al consumidor, tot facilitant-li un punt d’accés directe que permeti veure tant el procés d’elaboració a les cuines com el producte final, amb totes les garanties de seguretat”.

Els plats poden adquirir-se físicament al Mercat d’Autors mateix, i fins a quinze establiments més de Casa Ametller de Barcelona. També hi ha el servei online per al lliurament a domicili per a les ciutats de Barcelona i Sant Cugat del Vallès.