Els restaurants es queden buits i amb les reserves de taules cancel·lades

Els restaurants s’han quedat buits, amb les reserves de taules dels pròxims dies cancel·lades mentre el Gremi de Restauració de Barcelona assegura que és una irresponsabilitat que l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, hagi recomanat no anar ni a bars ni a restaurants. “No necessitem reaccions improvisades, perquè la restauració conforma un teixit econòmic mitjà i petit del qual depenen moltes famílies”, afirma Roger Pallarols, director general del Gremi.

Per contra, el que Pallarols demana de l'administració és una mesura dràstica, com és la de tancar, però acompanyada "de les corresponents mesures de caràcter econòmic". Aquest extrem, el tancament, ja l'han anunciat avui restaurants com el Celler de Can Roca, que a les xarxes socials ha explicat que tancava fins al 14 d'abril, perquè opinen que tenen "la responsabilitat de cuidar l'equip, els clients, i aquesta mesura els ajudarà també a la contenció del virus".

Des de dilluns, però especialment des de dimecres, els cuiners afirmen que les reserves els han disminuït entre un 50% i un 90%, segons els casos. El restaurant Tandoor, del cuiner Ivan Surinder, que esperava grups turístics provinents de l’Índia, ha vist com dia rere dia li han cancel·lat totes les reserves. “A part del visitant estranger, que ja ho ha cancel·lat tot, tampoc no ve el local”, diu Surinder. Malgrat això, ell ha seguit les recomanacions de salut que el gremi ha difós i les compleix estrictament per transmetre calma i fer que la gent se senti segura. “He reduït el nombre de taules del menjador, perquè he separat les taules un metre i mig entre unes i altres”, diu. A més, ha extremat les condicions de neteja dels coberts, de la sala, dels serveis, i de llocs considerats possibles focus, com són els poms de les portes.

Per al cuiner, la crisi sanitària és com ploure sobre mullat. Al Mobile World Congress (MWC) ell dirigia el restaurant situat dins del congrés. “Per sort, es va anul·lar amb la previsió per poder tenir temps de marge amb els proveïdors i cancel·lar les compres, però, esclar, entre un fet i l’altre, només sumem pèrdues”, afirma.

Mentrestant, Núria Gironès, xef i directora del restaurant Ca l’Isidre, situat al Raval de Barcelona, ha extremat les mesures de seguretat per mantenir el restaurant obert. Els cambrers serveixen amb guants posats, han d’arribar al restaurant amb transport propi (amb plaça de pàrquing que ofereix Gironès) i s’han de controlar la temperatura quan entren i surten de treballar. “Ca l’Isidre sempre ha mantingut molta distància entre taula i taula, així que no ens implica canvis, i a més les estovalles i els tovallons, de tela, es canvien a cada servei, i sempre es renten a 60º”, diu la xef.

Gironès també remarca que la crisi sanitària enfonsa encara més la restauració. “Venim de la cancel·lació del Mobile World Congress, que ens cobria el primer trimestre de l’any, perquè el tipus de client feia un consum alt, i ara tornem a quedar-nos buits”, afirma. Malgrat això, Gironès veu esperances, com és l’ajornament de la fira Alimentària, que també els acostuma a aportar molts clients, i “que esperem que es faci al setembre”.

La cuinera de Ca l’Isidre ha impulsat un canvi per a aquests dies, preveient la poca afluència de clients al restaurant, que és el servei de plats per emportar-se. “Sempre l’hem ofert, però ara l’anunciem i el difonem més que mai, perquè creiem que és la manera de mantenir la cuina en actiu”, diu.

De la mateixa manera s’expressa el cuiner Andreu Ruiz, del restaurant L’Arrosseria de Cunit, que també ha seguit les mesures d’higiene recomanades pel Gremi de Restauradors de Tarragona. “Les taules estan separades dos metres i hi ha sabons repartits pel menjador perquè els clients es netegin quan entrin i surtin”, diu. Ara bé, el que el xef difon més que mai és el servei de plats per emportar-se. “Han de venir-los a buscar al restaurant. Els preparem des de paelles fins a altres plats de la taula”.

Mentrestant, el president del Gremi de Carnissers, Pròsper Puig, indica que aquesta setmana la venda de carn ha augmentat. “Tota la setmana s’ha incrementat entre un 10% i un 15%, de manera que hem fet calaixos similars als que es fan els caps de setmana”, indica Puig, que afegeix que “les vendes es fan amb la incertesa de saber què passarà i creient que les botigues tancarem, per això és una venda que es fa per ser congelada”. Tot i això, Puig creu “de moment no hi haurà problemes amb la provisió d’aliments, perquè el transport no està aturat, els escorxadors estan en actiu, així que el nostre missatge és de tranquil·litat”.

Per la seva banda, el president del Gremi de Flequers, Jaume Bertran, assenyala que la venda de pa també ha augmentat, però no ha passat el mateix amb els productes que donen més marge als forns de pa i pastisseria: els dolços. “Hem venut un 10% més de pa que en altres setmanes, però el marge de benefici és menor perquè només s’està venent aliments bàsics, i alhora els forns que tenen degustació s’han quedat sense clientela”, afirma Bertran.

Per acabar, el director general del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, combat els consells afirmats per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de no anar ni a bars ni a restaurants. “La restauració ho està passant malament, i recomanar que la població no hi vagi és no entendre el patiment que estem suportant”, diu. De fet, Pallarols assegura que ha fet entrar a l’Ajuntament mesures concretes per pal·liar la crisi econòmica que els afecta, “que no han rebut resposta”. I tot plegat passa mentre “la caiguda del consum és absoluta tant del client estranger com del local, i la previsió és que no es recuperi”. I encara menys “si no es prenen mesures dràstiques i no recomanacions o consells com s’estan fent ara”. Una mesura dràstica és “el tancament però acompanyat de les corresponents mesures de caràcter econòmic”, conclou Pallarols.