Cal prohibir l'ús de la paraula 'hamburguesa' si no hi ha carn?

Només es podran anomenar 'hamburgueses' les preparacions rodones fetes amb carn. Si estan fetes amb vegetals o bolets hauran de tenir un nou nom, com ara 'discos vegetals'.

És la nova normativa que ja ha aprovat la comissió agrícola del Parlament Europeu i que encara haurà de validar el Parlament després de les eleccions perquè es tiri endavant. La normativa seguiria l'exemple de França, que el 2018 va prohibir que els productes fets amb verdures rebessin el nom amb què es coneixen els plats carnis.

La mesura protegiria, a més de la paraula 'hamburguesa', els termes 'salsitxa' i 'escalopa', perquè es creu que són tradicionals per a la carn, i que fer-los servir per als vegetals és crear confusió entre la població, tal com sosté l'eurodiputat socialista francès Éric Andreu, responsable de supervisar la legislació, que creu que la normativa és de "sentit comú" en la història de la gastronomia. Ara bé, per a l'eurodiputada verda Molly Scott Cato, "la sospita és que al darrere hi hagi la indústria càrnica impulsant-ho, perquè estan preocupats pel fet que el seu mercat minvi", tal com ha explicat per al diari The Guardian.

