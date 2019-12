Cinc estris de cuina que seran tendència el 2020

L’Institut de Color Pantone ha anunciat que el color blau clàssic, concretament el Pantone 19-4052, serà tendència el 2020. L’ha triat perquè assegura que és un color atemporal, durador i elegant. Justament tres característiques que necessiten els estris de cuina. Si us cal renovar-los, us proposem que opteu pel color de moda. Ara bé, si per parlar de gustos la frase feta diu que n'hi ha de tots colors, amb més raó a l’hora de triar si fer cas de Pantone o bé seguir cadascú la seva pròpia decisió.

1.

Le Creuset proposa la cocotte Soirée, pensada per a Nadal i per a tot el 2020. Una edició especial de les marmites franceses, creades per Armand Desaegher, especialista en ferro fos, i Octave Aubecq, especialista en esmalt. Junts creaven el 1925 Le Creuset a la regió d'Hauts-de-France, i avui s'ha convertit en el primer fabricant de cassoles de ferro fos esmaltat.

Sigui d'una manera o d'una altra, les cassoles han acompanyat la humanitat des dels seus orígens. En el neolític ja se'n feia servir (l'agricultura, la ramaderia i la ceràmica van ser els tres grans invents del període prehistòric), però, a més, es creu que de cassoles ja n'hi havia al paleolític superior. Ara bé, eren de ceràmica i es trencaven amb facilitat. La curiositat de les cassoles Le Creuset és que passen de generació en generació.

2.

A Girona, la ceramista Helena Prat, creadora del segell artesà de ceràmiques Hel·lènica, observa com els vents de la moda bufen a favor seu. Entusiasta del territori i dels blaus de l'Empordà, fa uns anys va començar a crear plats i bols que avui s'han convertit en una icona de la gastronomia. Cuiners com Nandu Jubany i Joan Roca hi han confiat per emplatar les seves creacions. Per a Prat, fer ceràmica era un somni que va complir en plena crisi econòmica, quan va penjar els hàbits com a infermera. Avui el seu torn no para de fornejar amb els blaus que Pantone assegura que trencaran tots els motlles. Abans que Pantone ho digués, ella ja sabia que el blau de l'Empordà era una icona.

3.

Si les cassoles i les plats van lligats pel que fa al color, els estris de cuina també. La marca Lékué, que treballa per fer fàcil cuinar i perquè tothom s'atreveixi a engegar els fogons, té tota una línia de productes que anomena solucions intel·ligents, de color blau. Hi ha, per exemple, l'emulsionador de vinagretes, pensat com una mena de coctelera per fer salses que realcin els plats més insípids, o la cullera per escampar salses (vegeu-la a la foto de més avall), un sistema pensat perquè les bases de les pizzes no quedin amb el tomàquet sofregit a grumolls sinó ben escampat. Ideal per aconseguir l'èxit culinari.

4.

Hidaulik és la marca que va crear el 2016 el dissenyador gràfic Eloi Rossinés, amb què ha reproduït i revalorat les rajoles hidràuliques en catifes, estovalles i estalvis. Ara acaba de crear la catifa i els estalvis vinílics anomenats Drassanes, amb què reprodueix els tons blaus que Pantone ha anunciat que estan de moda, malgrat que ell ja les tenia fetes abans de la notícia. No hi ha res com crear perquè després el món t'asseguri que ho fas molt bé.

5.

Els davantals, els estris de cuina més necessaris perquè cuinar no comporti rentar sense parar, també han pujat al vagó del disseny. A les botigues Casa Viva, els davantals de color Mediterrani, com en diuen del blau clàssic Pantone, són una de les propostes, juntament amb els draps de cuina, de ratlles blaves i blanques. Un altre suggeriment perquè la cuina de casa bulli de tendències.