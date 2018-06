Meló o carbassa? Què és la fruita verda de la coca de Sant Joan?

"Això verd és meló". "Que no, que és carbassa". Aquest debat, al voltant de la coca de Sant Joan, és probable que es repeteixi aquest any. Fins i tot hi ha qui diu que "allò verd és pebrot". Però, realment, ¿què és la fruita verda que hi ha a la coca?

"Normalment és meló", explica Elias Miró, president del Gremi de Pastissers de Barcelona i Província. "Quan la fruita es confita, es bull amb aigua i sucre i perd el seu color, queda d'un to blanquinós, i per això després es tenyeix amb colorant alimentari per aconseguir aquest verd tan viu". Això passa amb la majoria de les coques, i sempre amb les que són artesanals. "En el cas de les coques industrials, moltes vegades utilitzen carbassa en comptes de meló, perquè és més barata, i després de confitar-la la tenyeixen igualment de verd: per això hi ha certa confusió", reconeix Miró.

A la seva pastisseria a Castellterçol, el president del gremi no hi posa ni una cosa ni l'altra. "Jo hi poso síndria perquè la part de la polpa continua vermella després de confitada i així no hi haig d'afegir colorants".

La fruita confitada és poc popular

Tot i això, el Gremi de Pastissers confirma la sensació que la fruita confitada no agrada gairebé a ningú. "De fet, la venda de les coques de fruita ha baixat els últims anys i puja molt la de crema, perquè a la gent jove no li agrada la fruita confitada, la troben massa dolça".