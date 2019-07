“Les reserves de taula van augmentar el mateix dia que la llista dels 50 millors restaurants ens va situar en la 9a posició”, afirma Oriol Castro, del restaurant Disfrutar de Barcelona, que assegura que la llista té efectes immediats, i alhora una repercussió mundial, perquè els comensals que s’asseuen a les taules del carrer Villarroel provenen de totes les parts del món.

Per als tres cuiners que dirigeixen el Disfrutar, a Barcelona, i el Compartir a Cadaqués, Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, el fet és molt positiu per a ells, esclar, però també per a tota la gastronomia catalana. “Qui ve al nostre restaurant des de l’altra punta del món a menjar a casa nostra no se’n va tan bon punt ha acabat l’àpat, sinó que vol conèixer més restaurants, perquè sap que la gastronomia del nostre país té molta qualitat”, continua Castro.

El cuiner recorda quins van ser els orígens dels tres amics, el Bulli. “Sabem d’on venim, i ho remarquem”, diu Oriol Castro. Però alhora assenyala que si el Disfrutar ha pogut escalar posicions en el rànquing, que agradi o no agradi és beneficiós, és perquè “el Celler de Can Roca ha fet un acte de generositat infinita perquè s’ha retirat del rànquing mundial”.

El cuiner fa referència a la selecció “The best of the best”, una categoria honorífica que agrupa els restaurants que han estat en el número 1 de la llista dels 50 millors restaurants, i que s’ha fet pública per primera vegada aquest any.

Més enllà de la llista anglesa, l’invent de la revista 'Restaurant' que ja ha complert 18 anys, el xef assegura que diàriament passen un examen. “El tenim amb els comensals, que han de sortir satisfets del nostre restaurant, i aquí és on hem de demostrar el nostre treball constant”, opina Castro.

Actualment al Disfrutar es pot triar entre dos menús. El clàssic, en què hi ha plats que ja s’han convertit en referents en els cinc anys d’existència del restaurant (l’ou cruixent; els macarrons a la carbonara; el mil fulles d’Idiazàbal, entre d’altres) i el festival, en què destaca la Gilda, un verat curat en sal, amb salsa de piparres, llavors, fruita de la passió, cibulet i oli d’oliva arbequina. “Hi servim també pa per sucar”, diu Castro.

Un altre dels plats nous són les pinyes que es mengen senceres. “Són minipinyes, tan petites com la mida d’una ungla, i les coem en una màquina que permet assaborir-les així”, conclou Castro.

Demostració de la cuina del Disfrutar, a les Jornades Gastronòmiques de Peix i Marisc de Vilanova, el 6 de juliol

Dins de la Llotja de Vilanova i la Geltrú, el xef Oriol Castro farà una demostració d'alguns dels plats més nous del menú festival del restaurant Disfrutar.

"Com que tenim relació amb la llotja de Vilanova, on comprem peix per al restaurant, em van fer aquesta proposta, que vaig acceptar perquè ens agrada donar suport als pescadors", afirma el cuiner. Entre els plats que el xef ensenyarà a fer hi haurà el verat curat en sal (la Gilda), les espardenyes i la seqüència de les gambes.

La demostració durarà trenta minuts, i després els pescadors prepararan ranxos mariners, que consistiran en cinc plats elaborats amb productes de la cuina marinera:

Gamba, llagostí i escamarlà de Vilanova sobre llit de sal Maldon

Degustació de tastets de Sushi de tonyina vermella de Vilanova

Cassoleta tradicional de sípia a la bruta

Sardines de Vilanova a la brasa

Tastet de pota de pop de Vilanova a la planxa amb un toc d’oli d’oliva DO Siurana

Al matí, la jornada comptarà amb la col·laboració de Temps de Vi, amb un vermut popular, que començarà a les 12 h del migdia, i que té l'accés gratuït.

Per comprar les entrades: https://www.llotjavilanova.com/events/1a-jornada-gastronomica-del-peix/