La senzillesa de preparar i assaborir gelats casolans

Els gelats i les begudes fredes han format de l'imaginari estiuen des de fa segles, com han demostrat les diverses investigacions, com ara les que s'han fet al Born, Centre Cultural de Barcelona.

L'autora del llibre 'Ama. Come. Vive. Brilla. Cocina honesta para conquistar tu salud' (Lunwerg) dedica un capítol sencer a descriure'n receptes tan senzilles com innovadores alhora. Us en relatem algunes:

Sorbet granisca de te matcha

Per a 3-4 persones

Preparació: 5 minuts

Eines: Batedora

200 ml de llet d'ametlles

2 cullerades soperes de te matcha

40 grams de sucre de coco

10-12 glaçons de llet d'ametlles

A la batedora, bateu primer la llet d'ametlles, el te i el sucre.

Afegiu-hi els glaçons de gel i tritureu-ho fins que aconseguiu una textura de granissat.

Per aquesta recepta, és ideal que tingueu una batedora que tingui potència per pulverizatzar els glaçons.

Sorbet de taronja, mango i albercoc amb alfàbrega fresca

Per a 2-4 persones

Eines: Batedora

Preparació: 10 minuts

Ingredients

250 ml de suc de taronja acabat de fer

500 g de mango i albercoc congelats

1 grapat de fulles d'alfàbrega

2 cullerades soperes de sucre de coco

Congeleu la fruita, sense pinyol, trossejada en trossos mitjans i dins de bosses de congelació.

Quan just anew a fer el sorbet, traieu la fruita uns minuts abans del congelador.

Feu el suc de taronja.

Poseu a la batedora el suc, la fruita i l'endolcidor. Ara bé, si la fruita estava molt madura quan la vau congelar, no serà necessari. Bateu-ho fins que la fruita quedi triturada.

Afegiu-hi les fulles d'alfàbrega i tritureu-ho de nou fins que quedin trossejades de forma petita.

Serviu-ho immediatament.

Motlles creatius de mil i una formes

Lékué, l'empresa que ha revolucionat els estris de cuina amb el material de la silicona platí (un dels materials més saludables) ha tret al mercat, per a aquest estiu motlles en forma de cactus, que Lékué recamana de fer servir per assaborir, en fred, alvocat junt amb llima i mel. Tot triturat i congelat, i així el resultat serà verd com el motlle. Mentrestant, al mercat acaba d'aparèixer una nova marca de te mactha ecològic, de nom Matcha & CO, que també aposta perquè el te japonès, conegut per les seves propietats antioxidants, es faci servir com a ingedient de gelats [vegeu-ne recepta].