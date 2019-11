El millor panettone de l'Estat es fa a Barcelona

El panettone és un dolç italià, típic del Nadal, que ja fa temps que s'ha popularitzat a casa nostra. El seu èxit l'ha convertit en un competidor fins i tot del tortell de Reis i el seu consum s'ha multiplicat per 10 en els últims cinc anys, segons dades del Gremi de Pastisseria de Barcelona.

I precisament gràcies al seu èxit, cada any –des de fa 4 anys– s'organitza el concurs Millor Panettone Artesà d'Espanya, organitzat per l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona (EPGB), que enguany ha escollit el forn Cloudstreet Bakery, a tocar de l'Hospital Clínic, com el que fa el millor dolç de l'Estat.

El certamen ha comptat amb la participació d’una quarantena de pastisseries i amb jurat d’excepció format, entre altres, per l’autor del millor panettone del món, Giuseppe Piffaretti. Els experts han dit que el sabor i la frescor han sigut uns dels factors més ben valorats i que li han atorgat al projecte Cloudstreet Bakery, liderat pel mexicà Tonatiuh Cortés, el prestigiós guardó i un premi de 1.000 euros.

Cortés és músic de professió, va arribar des de Mèxic a Barcelona fa 15 anys per estudiar música medieval, però en acabar els seus estudis, i influenciat per l'expert en pa Ibán Yarza, va canviar de professió. Cortés també és un apassionat del pa i després de formar-se un any al forn Barcelona Reykjavik, va obrir Cloustreet Bakery el 2013, on elabora tots els seus productes de forma artesanal i amb la seva pròpia massa mare. Així que si aquest Nadal teniu ganes de tastar el millor panettone de l'Estat, només heu d'anar fins a l'Eixample.

L’origen del panettone

No són poques les llegendes i històries que parlen dels orígens del panettone. Una d’elles situa l'origen aquest pastís a l’any 1490, quan un jove aristòcrata anomenat Ughetto Atellani de Futi va manifestar l’amor que sentia per la filla d’un pastisser de Milà fent-se passar per un aprenent. Així va inventar un pa ensucrat amb forma de cúpula amb fruites confitades i aroma de llimona i taronja. La seva creació era tan bona que els milanesos van començar a acudir en massa a la pastisseria a demandar el pa de Toni, ja que així es feia anomenar l’aprenent camuflat. I d’aquí diuen que prové el nom panettone.