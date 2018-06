Cuiners reivindiquen la Boqueria com a mercat i no com a focus turístic

Alguns dels representants de l'alta gastronomia barcelonina, entre ells el xef Albert Adrià, han reivindicat el popular mercat de la Boqueria com a "mercat de producte" i "no com atracció turística" aprofitant la presentació del llibre 'Mi Boquería', del cuiner Òscar Manresa, segons ha recollit l'agència Efe.

Albert Adrià, que viu molt a prop del mercat més emblemàtic de la ciutat, ha dit que confia que aquest llibre serveixi perquè "el mercat continuï sent mercat i la Boqueria continuï sent Barcelona".

Òscar Manresa, que té quatre establiments gastronòmics en aquest mític mercat, ha explicat que 'Mi Boquería' (Planeta Gastro) "no és un llibre de cuina ni un llibre de receptes, però podria ser les dues coses, però sobretot és una obra sobre les persones i sobre la seva història, una història íntima a través d'onze de les parades més conegudes".

Nascut el 1962 a la vora del Mediterrani en un barri de pescadors, Manresa ha sigut emprenedor, executiu, auxiliar de cuina, cuiner i guitarrista, però va ser la gastronomia la que va acabar seduint-lo i portant-lo a un mercat. Des dels seus restaurants com La Torre d'Alta Mar, Casa Guinart o Casa Leopoldo ha donat menjar a diverses generacions de tot el món.

La història recent del mercat

L'obra explica la història recent del mercat a través d'onze paradistes, les generacions precedents i les que n'agafaran el relleu. "Tots ells –precisa Manresa– són els que mantenen viu el compromís que el mercat seguirà respirant en el futur; són els Petràs, els Frauca, els Besora o els Capdevila".

Si se sumen els anys que porten a la Boqueria els personatges d'aquest llibre, sumen gairebé mig mil·lenni, els personatges són font de milers d'anècdotes i diana de l'objectiu del fotògraf Xavier Torres-Bacchetta, que els ha retratat "en la seva salsa". Com a complement, s'inclou el capítol "Menjar a la Boqueria", on apareixen els seus bars més emblemàtics, el Pinotxo, el Quim i Casa Guinart.

Al pròleg, Albert Adrià confessa que sempre el va seduir "la visita al mercat com a simple tafaner, cosa que més tard va ser fonamental per aprendre a comprar professionalment, diferenciar la qualitat dels productes, el seu preu i, sobretot, estar al corrent de la seva temporada, i això és bàsic perquè un restaurant es converteixi en alguna cosa anomenada negoci".

Record dels bons anys

Francesc 'Oliveta', que regenta la parada d'envinagrats i conserves Olives Francesc, resumeix amb exactitud el sentiment dels comerciants de l'espai: "Penso en aquells anys en els quals el mercat era una enorme família, tots ens coneixíem i el barri sencer venia a comprar les seves provisions als nostres llocs, i encara no havia arribat el tsunami turístic, l'Ajuntament hiperintervencionista ni els espavilats que creuen que un pot ordenar un mercat de queviures com si fos un hospital o una comissaria".

Adrià ha evocat l'època, el 1986, quan, ja treballant a El Bulli, quedava a mig matí amb el seu germà Ferran i Xavi Sagristà per fer una flauta d'anxoves a l'antic Pinotxo i pujar amb alguns productes especials de casa Guinart, passar per Petràs i Soley a comprar bolets, pèsols o trufa, bacallà i ous de peix a Gomà o acabar amb alguna pularda a Avinova.

Uns anys després, el 1999, amb l'obertura d'El Bulli Taller al carrer Portaferrissa i la compra d'un pis al costat del mercat, visitava la Boqueria amb Oriol Castro i Eduard Xatruch, del Disfrutar, fins a dues i tres vegades al dia.