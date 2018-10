Sants reivindica la seva gastronomia

Sants treu pit de la seva gastronomia i des d'aquest dilluns i fins al 18 de novembre, 22 establiments dels barris de Sants i Hostafrancs s'uniran per engegar les I Jornades Gastronòmiques Sants Fa Xup Xup.

Cadascun d'aquests locals disposarà d'un menú gastronòmic elaborat sobre la base de productes de temporada i de proximitat que s’oferiran a un preu tancat amb maridatge inclòs. Una de les característiques més enriquidores és la diversitat de locals i propostes. A Sants Fa Xup Xup s'hi conjuguen les propostes més tradicionals amb la cuina avantguardista, sempre amb el més gran respecte al producte de temporada i de proximitat. Entre els locals que hi participen hi ha Mundana, Sants es Crema, L'Home dels Nassos, el restaurant Arturo i el celler Montferry.

L’objectiu d'aquestes I Jornades Gastronòmiques Sants Fa Xup Xup, a part de la promoció de la cuina de mercat, és la dinamització comercial i social de les dues zones, per tal de fer més visibles aquests barris per a la resta de la ciutat, amb una gustosa invitació i excusa per visitar-los, recórrer-los i descobrir racons desconeguts per a molts.

Aquestes I Jornades Gastronòmiques Sants Fa Xup Xup (#SantsFaXupXup) compten amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants de Creu Coberta; la Federació d'Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs; Comerç Mercat Nou Sants, i Sants 3 Ràdio.