Xerta, el talent del Delta a Barcelona

Quan la besàvia de Fran López va obrir Can Quimet, després que el seu restaurant fos enderrocat durant la Guerra Civil, no hauria pensat mai que amb només 35 anys un besnet seu seria una referència de la gastronomia catalana i un dels xefs més reconeguts i amb més futur del nostre país. Fran López és, juntament amb el seu germà Joaquim, el responsable d’un projecte eminentment del Delta que triomfa a Barcelona. “Encara hi ha desconeixement de la cuina del Delta, però a poc a poc va trobant el seu forat”, ens comenta Fran López a la cuina del restaurant Xerta, situat a l’Hotel Ohla Barcelona.

Vam decidir per unanimitat visitar el Xerta. Ens havien parlat molt bé del Fran però només l’Ivan, fa uns quants anys, havia tastat la seva cuina a Villa Retiro. “Volem sortir d’aquí amb una idea clara de com és la cuina del Delta”, li vam dir decididament al Fran. I collons si ens la vam fer, la idea!

Ens vam posar a les seves mans sense dubtar-ho. Els entrants van ser com anar amb barca i robar-li al mar alguns dels seus tresors més preuats: canyuts, cloïsses, ortigues, ostres... i les preuades caixetes. Què són les caixetes?, us deveu preguntar. És un mol·lusc bivalve molt exclusiu amb una carn molt intensa i que es menja cuit. Les acompanyem amb una coca de ventresca de tonyina de l’Ametlla de Mar.

Hi ha una primera vegada per a tot, en la vida. Sempre es recorda. Nosaltres ens estrenàvem en el tast de les angules. Concretament angules del Delta amb cocotxes al pil-pil d’algues. Després d’aquest plat tan suculent arriba el moment de posar a prova Fran López i tot el seu equip. Era l’hora dels arrossos. El primer va ser un arròs amb ortigues i espardenyes. Gustós, contundent, expressiu i amb un gust de mar que et transportava del carrer Còrsega al delta de l’Ebre amb un somriure als llavis. El segon, un arròs de cap i pota amb peus de porc. Del mar a la muntanya en dècimes de segon. Una al·legoria a la cuina del nostre país. Cada cullerada era una demostració de força i talent d’un cuiner amb un futur descomunal.

Per sort per a nosaltres allò no va ser el final. La cuina del Xerta encara ens tenia preparada una última sorpresa: ànec collverd amb xarop d’auró. En Fran volia que tastéssim un plat de caça, i ho vam fer. Un final feliç per a una vetllada inoblidable. Per acabar-nos el Gamberro, un Terra Alta del 2014, ens vam permetre el luxe d’assaborir el plat de formatges amb cinc varietats catalanes. Per ser justos hauríem de dir que l’últim glop va ser de Gamberrillo, una mistela del 2015. El germà petit era tan bo com el gran. Els dos vins els elaboren els germans López a la Catedral del Vi del Pinell de Brai. La família López et dona un menjar extraordinari i fins i tot fa bon vi!

Hora de marxar. Ben menjats i ben beguts. Ens vam mirar amb cara de satisfacció màxima i amb una nova gran experiència per explicar. Aneu al Xerta de Barcelona o al Villa Retiro de Xerta, on trobareu el millor producte del delta de l’Ebre i les millors elaboracions d’un jove talentós anomenat Fran López.