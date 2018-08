Un ‘sumibiyaki’ autèntic al Raval

El boca-orella funciona. En l’època de les xarxes socials, en què tot està despersonalitzat, encara és important l’opinió dels amics o coneguts. Va ser d’aquesta manera com vam descobrir el Carlota Akaneya. Un amic hi va anar i ens el va recomanar. El següent pas va ser trucar-hi per reservar taula.

El Carlota Akaneya és un restaurant del tipus sumibiyaki inspirat en el restaurant Akaneya Junshinken de Kyoto. L’agost de l’any 2011 el Carlota Akaneya es va convertir en el primer sumibiyaki d’Europa. Què és un sumibiyaki? És un tipus de barbacoa casolana amb una graella de carbó vegetal. Al Carlota fan servir marabú, un carbó vegetal importat de Cuba, procedent d’una fusta molt densa que aguanta molt l’escalfor i no fa espurnes. És una de les fonts d’ingressos més important de Cuba. Els japonesos van incorporar aquest art culinari de Corea i, a hores d’ara, està plenament introduït a la seva cultura gastronòmica.

El seu recorregut no ha sigut fàcil. Han hagut de treballar molt bé per tirar endavant un projecte arriscat però engrescador. Cada cop hi ha més devoció per la cuina japonesa. Sushi, ramen, tempura... són termes adquirits per tots nosaltres, però n’hi ha d’altres que tenen una introducció més lenta. Al Carlota Akaneya gaudim, a més del sumibiyaki, d’una altra tècnica molt arrelada a la cultura culinària japonesa: el shabu shabu. Consisteix a posar una olla amb un caldo amb verdures, ou, bolets... prou calent al centre de la taula on pots coure la carn. El gust del caldo et recorda la sopa miso.

El responsable d’aquest projecte és Eloi Soriano, que des de la seva arribada l’any 2016 ha implementat un sistema de treball eficient per optimitzar el servei tant a la cuina com a la sala. Quan entres al Carlota tens la sensació que ets a Kyoto. La benvinguda, el local, l’ornamentació... tot et transporta als sumibiyakis tradicionals japonesos.

Hi ha una peculiaritat prou important en aquest oasi del Raval. Poc després de la seva obertura va incorporar a la carta la prestigiosa vedella japonesa wagyu de grau A5. Fins aleshores no s’havia comercialitzat fora del Japó. D’aquesta manera el Carlota Akaneya es convertia en el primer sumibiyaki que servia aquesta exclusiva carn, que pot arribar a costar 500 euros el quilo.

Una experiència gustativa molt especial

La nostra experiència va ser fantàstica. Vam escollir el menú Saikokyu, amb un preu de 69,90 euros sense begudes. Tretze plats, quatre dels quals de carn, amb el wagyu A5 inclòs. És una experiència gustativa molt especial. En aquest menú tastes part de la cuina japonesa més allunyada del tradicional sushi o sashimi. No és barat, però no tot és wagyu A5. Hi ha una carta on trobareu diferents tipus de carns per deixar uns pocs segons sobre la graella i transportar-te a milers de quilòmetres del Raval, just a la vora de riu Kamo.

Potser us pregunteu qui és o era la Carlota, nosaltres som molt discrets i guardarem el secret, però si hi aneu l’hi podeu preguntar a l’Eloi.