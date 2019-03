Harmonia I rock’n’roll

La primera sensació que vam tenir quan vam entrar a l’AQ és la d’un restaurant modern i amb vida, molta vida. Ens rep en Quintin, que dirigeix a la perfecció una sala plena amb l’efervescència d’un dissabte a la nit. Si en tenim l’oportunitat, intentem seure a la barra per poder tafanejar l’activitat de la cuina. Ens agrada veure treballar els professionals i, de passada, estar al cas per si veiem algun plat d’aquells dels quals no et pots estar.

A la cuina, molt moviment de gent i de plats d’un cantó a l’altre. Al bell mig del bullici sobresurt la figura menuda però imponent de l’Ana al capdavant de l’equip. Servei impecable sense ni un crit, ni una mala cara ni un mal gest. Harmonia seria la definició ideal. Harmonia entre ells i entre les parts que formen el tot. I quin és el seu tot? L’AQ. El restaurant que l’Ana i el Quintin van obrir ara fa una mica més de dos anys amb una nova proposta gastronòmica i escenogràfica.

El projecte en comú d’Ana Ruiz i Quintin Quinsac s’inicia quan encara un dels dos era menor d’edat. Des d’aquell moment han viscut moltes experiències, tant professionals com vitals. Diferents projectes i propostes, però sempre ho han viscut com a parella. Ara, uns quants anys després, són propietaris d’un negoci personal que satisfà les seves aspiracions professionals. L’AQ és la culminació d’una trajectòria i d’una vida en comú.

La carta de l’AQ consta de 37 plats dividits en: individuals (11); cru-fred (6); fregit (2); forn-brasa (8); wok (2); tradició (5), i dolç (5). Parlem amb el Quintin perquè ens faci un menú a la nostra mida. Comencem amb una ostra japonesa, seguit de fals ravioli de gamba TGN a l’allet; empanadilla de txangurro ; taco thai de llamàntol; bistec tàrtar amb albergínia i foie; bistec de tonyina Balfegó i un plat amb molta demanda, el coulant de pop amb patata, ou i botifarra.

Per acabar, teula de formatges artesans, pastís de xocolata amb toffee i gelat, i el pijama tropical (flam, mango, escuma de coco i gelat de caramel de maracujà). Cal dir que per primera vegada vam fer tot l’àpat amb cervesa: aquell dia el cos ens va demanar birra, tot i que la carta de vins és adequada i molt ben trobada.

Un cop satisfet el nostre estómac, ara volíem complaure la curiositat per un projecte que ens va semblar d’entrada més propi d’una ciutat com Barcelona. “Vam triar Tarragona per la qualitat de vida i perquè no volíem treure els nens del seu entorn. Veníem de Reus i aquest va ser el millor emplaçament que vam trobar. N’estem molt contents”, ens explica el Quintin assegut amb nosaltres mentre no deixa de controlar l’espai.

L’Ana, tot i estar a punt de tancar el servei, continua liderant una cuina que no ha deixat ni un moment de traginar viandes per satisfer els clients que aquest dissabte a la nit hi han anat, com nosaltres, a assaborir una cuina directa sense floritures però amb una concepció moderna i espectacularment acurada. Un lloc per passar-s’ho realment bé. Per a nosaltres Tarragona ja té un nou lloc d’interès: el Restaurant AQ de l’Ana i el Quintin.