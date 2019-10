Un negre del Priorat amb carinyena que marida amb arròs, així és el millor vi de l'any

“El Ferrer Bobet 2016 és un homenatge a la carinyena del Priorat”, afirma Raül Bobet, copropietari del celler Ferrer Bobet i guanyador del millor vi de Catalunya en l’edició dels premis Vinari 2019, que es van celebrar divendres passat a l'Auditori de Vilafranca del Penedès i en què també es van premiar trajectòries en el món del vi, com la de Toni Falgueras.

Format en enginyeria química i tecnologia dels aliments, Raül Bobet assegura que el 2002, quan van inaugurar el celler a la DOP Priorat juntament amb Sergi Ferrer-Salat (propietari del restaurant Monvínic), tenien clar què hi volien fer. “Volíem homenatjar la carinyena, una varietat que, per les condicions climàtiques, és una joia que s’ha de cultivar bé i que té rendiments baixos”, diu Bobet, que afegeix que el premi l’han rebut amb molta satisfacció i el consideren com un reconeixement a la feina ben feta de tot l'equip i de l’enòloga del celler, Isabel Fortuny.

El Ferrer Bobet 2016 és un assemblatge (“cupatge és una paraula despectiva”, matisa Raül Bobet) de carinyena (en un percentatge molt alt), garnatxa, syrah i cabernet sauvignon. “Com que és un vi de tall fi i elegant, té un marge important a l’hora de maridar-lo, així que va bé per acompanyar-lo amb aus, arrossos i viandes variades”, opina Bobet. El vi guanyador es va posar a la venda fa un mes aproximadament i ronda els 30 euros. De fet, els tres vins del celler oscil·len entre aquest preu i els 80 euros. I, com a novetat per als pròxims anys, Raül Bobet anuncia l’elaboració al celler d’un vi dolç.

Una vida dedicada al vi

I, si el millor vi de Catalunya 2019 és un negre del Priorat amb carinyena, el premi a la millor trajectòria professional el va aconseguir Toni Falgueras, quarta generació de la botiga de vins Celler de Gelida, situada al carrer Vallespir de Barcelona. “Vaig néixer a la mateixa botiga, perquè els pares també hi tenien l’habitatge”, diu Falgueras, que afegeix que l’anècdota natalícia també va passar igual amb el seu pare, que va néixer al mateix establiment. Avui, al capdavant del Celler de Gelida hi ha el seu fill Ferran Falgueras, però el pare també hi és.

Amb 71 anys, en Toni comenta que la seva feina és oferir al client el millor que hi ha al mercat. “Aconsello el vi que estic segur que és una bona aposta”, diu Falgueras. De fet, assegura que el que més li agrada de la seva feina "és que el client torni a comprar vi i em digui que l’última vegada el vaig deixar molt bé amb la meva recomanació”.

Acostumat a tractar amb tota mena de clients, en Toni Falgueras recorda un dia que li van demanar un vi que aixequés un “oooh!” Literalment. La demanda del client era un vi que tan bon punt es veiés l’etiqueta, els amics fessin l’exclamació i continuessin fent-la quan el tastessin. “El repte em va animar i li vaig proposar uns quants vins que farien fer “oooh””, recorda en Toni.

I realment té molt on triar, perquè el Celler de Gelida té a la venda 4.500 referències i està especialitzat en vins de les denominacions d’origen catalanes, vins de França i també en whiskys (en té unes 6.000 varietats), roms i vins generosos. “Tot el que és bo, ho tenim, i a més prèviament ho he tastat jo, o he visitat el lloc on ho fan, i per tant puc donar informació completa al client quan el ve a comprar”, diu Toni Falgueras. Entre les rareses, que alhora són els vins més ben guardats, hi ha els elaborats abans de la Guerra Civil.

Sobre el premi, la seva filla, la sommelier, enòloga i estudiosa del vi Meritxell Falgueras, afegeix que el que més il·lusió li va fer al seu pare va ser que li atorgués el guardó un establiment que, d’entrada, es podria considerar competència, com és Vins i Licors Grau. I és que el premi a la millor trajectòria professional en el món del vi està patrocinat per una botiga d’història similar a la del seu celler. “Però tots dos es respecten i s’estimen molt”, assegura Meritxell Falgueras.

Recuperar tradicions

Per la seva banda, el celler Molí de Rué, ubicat a Vinebre (DO Tarragona), va aconseguir el premi Vinari a la tradició vitivinícola de Catalunya per la recuperació de vimblanc. “És un vi de solera que vam començar el 2008 perquè ens vam adonar que es perdia, malgrat la tradició que sempre havia tingut a Vinebre”, explica Noemí Poquet, propietària de quarta generació i enòloga del celler.

Malgrat les dificultats del mercat, el celler l'elabora any rere any amb la varietat de raïm macabeu, i es prepara a partir de la barreja del most conservat en botes diferents des del 2008 i l’últim most veremat. “El raïm acabat de veremar el posem a sol i serena en unes taules perquè es faci pansa. Després el premsem amb uns cofins per aconseguir-ne el most”, explica Poquet.

El resultat és un vimblanc que tant va bé per menjar a l’hora de les postres com amb uns aperitius com foie i formatges. “És un vi que ens costa de fer i sobretot no ens resulta fàcil la comercialització, perquè estem perdent el costum com a país de beure vins dolços, quan antigament sí que ho eren”, opina l'enòloga.

Actualment a Vinebre hi ha més iniciatives per recuperar el vimblanc, com les escoles, que pengen un raïm veremat perquè els alumnes vegin com, amb el pas del temps, es converteix en pansa. “I després, quan arriba la fira, que és el primer cap de setmana d’octubre, el premsen i el converteixen en most”, explica Poquet, que afegeix com amb aquesta tasca els alumnes del poble han recaptat fons solidaris.

Aposta per les cooperatives

Per acabar, Cellers Domenys va aconseguir el premi al millor celler del 2019. “No ens l’esperàvem”, confessa Ciriac Carbó, director tècnic. La cooperativa fa 100 anys que elabora vins, però en els últims anys s’ha fusionat amb altres cooperatives i, a banda del vi a doll, tenen una línia d’embotellament. “Som una cooperativa de primer grau, amb una assemblea i amb socis que tenen tots els mateixos drets”, explica Carbó per fer entendre que Cellers Domenys tingui la seu central a Sant Jaume dels Domenys, però estigui també repartida per Banyeres, la Bisbal del Penedès, Rocafort, Blancafort, Pira i Rodonyà.

Així doncs, a més d’estar a la DO Catalunya, Cellers Domenys també té vins a la DO Conca de Barberà, a la DO Cava i la DO Penedès. “I a més tenim un trull d’oli i fem l’oli de Siurana”, afegeix Carbó. “Com a cooperativa tenim una fortalesa molt gran que ens permet arribar més lluny, alhora que podem optimitzar costos”, comenta Carbó.

Entre les elaboracions que preparen a Cellers Domenys hi ha els caves fets al celler modernista de Rocafort de Queralt, als quals han canviat la imatge "per actualitzar-los”. Una de les varietats amb què els elaboren és l’autòctona de la zona, el trepat. I entre els vins destaquen la línia Capvespre Sunset, “amb una imatge trencadora que busca un perfil jove”, diu el director tècnic, que afegeix que “són vins fàcils de beure” i que també han resultat premiats en els premis Vinari.