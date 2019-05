Can Ràfols dels Caus i Mas Candí (DO Penedès) faran vi per primera vegada de les vinyes situades a la muntanya Montombra, un dels paratges més agrests del massís del Garraf. “Als anys 80, el propietari, i també viticultor Xavier Ribes, va decidir replantar amb vinya la muntanya que havia estat creada, perquè les estructures de murs de pedra hi estaven fetes, només que hi havien quedat amagades pel bosc”, expliquen Rosa Aguado, directora de Can Ràfols, i Ramon Jané, propietari de Mas Candí.

La iniciativa emociona els dos cellers pel paratge on està situada la muntanya, però també pel que suposa per als elaboradors fer rendible una vinya. La vinya com a espai verd cultivat, que es beu a glops. “El perill de la DO Penedès és que estem molt a prop de Barcelona, però si conreem les vinyes i els vins es venen, la terra guanyarà l’asfalt”, opina Ramon Jané.

I mentre Jané en fa la reflexió, Rosa Aguado afegeix que la vinya que el Xavier Ribes veremarà, i a qui compraran el raïm, l’hauran d’interpretar per fer-ne el vi. “No sabem encara com serà, però sí que podem intuir com podria ser”, diu la directora de Can Ràfols. Per la seva banda, Jané assegura que ja ha viatjat a Califòrnia per investigar l’elaboració dels vins naturals (sense sulfits, suaus, persistents i profunds).

“Em va visitar un importador de Sant Francisco, a qui vaig explicar el projecte, i llavors em va parlar d’un elaborador de Califòrnia que treballa el monestrell amb ceps antics”, explica Jané. Va ser un viatge de dos dies, però “revelador”, perquè el propietari de Mas Candí assegura que hi va tastar “l’estil que buscava”, amb una varietat conreada amb peu franc, perquè el tipus de terra, sorrenca, on són les vinyes, no està afectat per la fil·loxera.

Per la seva banda, Rosa Aguado indica que els vins dels dos cellers, que elaboraran vins de dues carenes diferents de la mateixa muntanya, seran molt diferents. “A la nostra carena, la nord, hi ha carinyena, syrah i viogner, mentre que a la sud, la de Mas Candí, hi ha xarel·lo, malvasia de Sitges i monestrell”, diu Aguado. De fet, “pensant en les varietats que tenim, penso que podríem fer un vi negre a partir de raïm negre però també d’una proporció petita de raïm blanc”, diu Aguado.

Primavera de vins, al Xalet del Nin de Vilanova i la Geltrú

El Xalet del Nin, situat al passeig marítim de Vilanova i la Geltrú, acull, dissabte 18 de maig, per segona vegada la “Primavera de vins de la DO Penedès", en què cellers de la denominació d’origen presenten els seus vins, maridats amb un sopar còctel.

L’acte començarà a les 19 h de la tarda (té previst finalitzar a les 23 h) i està emmarcat dins de la fira de vins Temps de Vi de Vilanova i la Geltrú. El cost de l’entrada és de 15 €.