Quin vi regalo per quedar bé?

"Jo porto el vi". És la frase amb què s’accepten sovint les invitacions a casa dels amics o de la família, sobretot en aquestes dates, quan és més habitual compartir àpats. Ara bé, encarregar-se de la beguda d’un àpat implica prendre un seguit de decisions. Per començar, haureu de pensar si opteu per alguna de les dotze denominacions d’origen catalanes o bé en busqueu d’altres. També haureu de pensar si voleu maridar els vins i els escumosos amb l’àpat a què us conviden (per tant, caldrà preguntar què es menjarà) o bé els triareu per altres criteris, que no siguin el de casar beguda amb menjar. I, per acabar, si voleu sorprendre els amfitrions amb arguments de pes, no ho dubteu: dirigiu-vos a un celler o una vinateria especialitzada, que coneixeran amb detall la història de les ampolles que venen. Així, un cop a taula, la frase “Jo porto el vi” la podreu fer derivar cap a una conversa que trencarà tots els gels: “El fa un celler que el va iniciar el pare i que ara hi té els fills al capdavant, i que fan uns vins boníssims”. D’altra banda, a l’hora de buscar propostes concretes per a un àpat festiu, també cal pensar en els aperitius. El vi Marfil Generós Sec Solera, del celler Alella Vinícola, és una de les propostes que sempre fan quedar bé. Després, si sabeu que compartireu taula amb algú que encara avui sosté que els vins de Bordeus són els millors i que no n’hi ha cap que hi competeixi, aposteu per l’Abadal 5 Merlot, del celler Abadal (DO Pla de Bages). Podreu demostrar que al nostre país hi ha una de les millors expressions de monovarietals. L’àpat tot just haurà començat i encara podreu sorprendre amb un vi negre, com el Porrera Vi de Vila, de la DOQ Priorat, que el sommelier Ferran Centelles considera “un dels millors del món”. I si sou de blancs, el García Viadero Blanco de Albillo, de la DO Ribera del Duero. “El primer blanc d’aquesta DO”, tal com explica la sommelier Meritxell Falgueras. Arribades les postres, els escumosos que podreu proposar són, entre d’altres, els Corpinnat Torelló i Recaredo, tal com suggereix la sommelier Judith Cercós. I quan tot sembli que s’acaba, però encara hi hagi algú que ho vulgui allargar, un vi dolç atractiu, l’Aureo Dolç Solera, del celler De Muller, de la DO Tarragona.

A continuació us expliquem amb detall els vins i escumosos que trien tres sommeliers, Ferran Centelles, Judith Cercós i Meritxell Falgueras, quan van convidats a menjar a casa d’algú. Us els detallem, organitzats per denominacions d’origen.

La tria del sommelier Ferran Centelles

El sommelier Ferran Centelles recomana un vi de cadascuna de les denominacions d’origen catalanes (llevat de la DO Catalunya). I n’explica el perquè.

DO EMPORDÀ: Celler Anna Espelt, Cala Rostella. Un vi autèntic, que ensenya el costat més subtil de la garnatxa. Difícil d’igualar en expressivitat del terreny.

DO ALELLA: Celler Alella Vinícola, Marfil Generós Sec Solera 1976. Vi sec i molt profund. Ideal per als aperitius dels àpats de Nadal.

DO PENEDÈS: Celler Pardas, Blau Cru Celler Pardas. Fet amb malvasia, seca, aromàtica i fragant. Una debilitat personal.

DO TARRAGONA: Celler De Muller, Aureo Dolç Solera. Un vi dolç amb un preu molt competitiu. Una meravella per acabar qualsevol sopar festiu.

DO MONTSANT: Celler Acústic, Braó. Profund, gustós, especiat, intens. Expressa amb grandesa el Montsant.

DOQ PRIORAT: Celler Vall Llach, Porrera Vi de Vila. Impressionant. Sens dubte, entre els millors vins del món.

DO TERRA ALTA: Celler Friscah, L’Abrunet Rosat. Un rosat meravellós, amb molt de gust i sense perdre frescor. Un vin de soif en tota regla.

DO CONCA DE BARBERÀ: Celler Carles Andreu, vi negre Trepat. Un del primers que mostra la puresa del trepat. Un vi de subtileses.

DO COSTERS DEL SEGRE: Celler d’Encús, Quest. Per a alguns, el millor vi en relació qualitat-preu de Catalunya.

DO PLA DEL BAGES: Celler Solergibert, Solergibert Cabernet Reserva. Una oportunitat única de gaudir d’un vi envellit a un preu d’escàndol.

DO CAVA: Mestres Vi Sol. Un vi escumós excepcional, ple de detalls que el fan ser un gran vi.

La tria de la sommelier Judith Cercós

La sommelier opta per escumosos, que des de sempre són els més lligats a les festes, a les sobretaules llargues, als torrons i als aperitius que inauguren un bon àpat.

CORPINNAT. TORELLÓ. Torelló 225 Gran Reserva, collita 2015. Amb quatre anys de criança, és un escumós elaborat amb les varietats clàssiques, macabeu, xarel·lo i parellada, està batejat amb el nom 225 perquè abans de començar la segona fermentació en ampolla fa criança en barriques de roure francès de 225 litres. Hi notareu gust de torrats i espècies. El carbònic és molt fi, i, en boca, llarg, amb volum i cos.

CORPINNAT. RECAREDO. Recaredo Selecció de Vinyes Velles, collita 2008. Elaborat amb xarel·lo i macabeu, Recaredo assegura que prové d’unes vinyes que van ser plantades entre el 1950 i el 1955. A més, la collita del 2008 va ser una anyada equilibrada. Un escumós que fa quedar bé en tots els àpats.

La tria de Meritxell Falgueras

La sommelier Meritxell Falgueras recomana vins i escumosos de denominacions d’origen d’arreu, fàcils de trobar a les botigues especialitzades. I, a més, argumenta per a qui els recomana.

DO COSTERS DEL SEGRE. Celler Família Torres, Purgatori. Un bon vi per purgar els pecats i començar l’any de zero de la gran família Torres.

DOQ RIOJA. Bodegas Ollauri, Conde de los Andes Blanco. La DOQ Rioja també fa vins blancs ben recomanables, com el Conde de los Andes Blanco. Un blanc amb molta densitat en boca.

DOQ PRIORAT. Celler Clos Figueras, Serras del Priorat. Un vi sincer, amb molt potencial de fruita que ens acosta al Priorat més fresc.

DO MAREMMA TOSCANA. Celler Podere San Cristoforo, Carandelle de Podere San Cristoforo. El més pur estil dels grans vins de la Toscana, que omple la varietat Sangiovese de mediterraneïtat.

DO RIBERA DEL DUERO. Bodegas Valduero, García Viadero Blanco de Albillo. El primer blanc de Ribera del Duero. Recomanat especialment per a l’amic que vol novetats.

DO CONCA DE BARBERÀ. Celler Vins de la Memòria, Pólvora 2018. Elaborat 100% amb la varietat trepat, és un negre amb molt futur i més història que recorda els paisatges de la Guerra Civil.

DO PLA DE BAGES. Celler Abadal, Abadal 5 Merlot. Ideal per a l’amic que pensa que els Bordeus són els millors vins. Sabrà que a Catalunya hi ha un dels millors exemplars de monovarietals!

DO PENEDÈS. Celler Heretat Mont Rubí, Mont Rubí Black. Per als amants del packaging, perquè veuran una ampolla amb un coll molt especial!

DO CAVA. Celler Alta Alella, Mirgin Gran Reserva 2015. L’expressió de la frescor com una manera d’entendre el cava elaborat per un dels millors enòlegs internacionals, Josep Maria Pujol-Busquets.

I, finalment, proposa el Mistinguett Plume blanc de Noirs (Sparkling) del celler Vallformosa, que no té denominació d’origen, i diu que és “per a les dones que lluiten cada dia per aconseguir els seus somnis”.

Amb aquesta selecció tan variada esperem que trobeu el vi o cava ideal per a les vostres celebracions. Salut!