Meritxell Falgueras: "Els vins ni són musculosos ni són femenins, són vins"

Qui no ho ha sentit mai? Apareix un vi blanc a taula, i a l’hora de descriure’l es fa servir l’adjectiu “femení”, perquè és suau, floral i té bona acidesa. En canvi, si el que es beu és un vi negre amb volum en boca, alcohòlic, l’adjectiu comparatiu que es farà servir serà “musculós”. “És la discriminació de sexes aplicada al món del vi”, sosté la sommelier i periodista Meritxell Falgueras (38 anys), que afegeix que el món dels vins també ha sigut tradicionalment una feina d’homes, i d’aquí que s’hagin arrossegat aquests adjectius.

Ara bé, “els temps estan canviant”, diu Falgueras. La sommelier, que va guanyar el concurs Nas d’Or quan tenia 25 anys, recorda quan va començar a atendre els clients a la botiga de vins de la família, el Celler de Gelida. “Tot i que m’havia format i havia guanyat concursos com a sommelier, quan la gent em veia, demanaven per l’home, és a dir, el pare, perquè no es refiaven de les meves recomanacions”, diu.

Si tradicionalment el món dels vins ha sigut una feina d’homes, actualment hi ha moltes dones que s’hi dediquen, però que encara no són visibles. “Són dones molt formades, que treballen als cellers del país, i jo les tinc en una base de dades per esmentar-les quan faig els tastos o en els meus articles, per fer-les visibles”, diu Falgueras.

Sigui com sigui, la lluita contra el vocabulari masclista en el vi és transversal. Ramon Jané, del celler Mas Candí, assegura que a ell “no li ha agradat mai fer servir expressions d’aquest tipus”. “I els cambrers i sommeliers joves són conscients cada vegada més que la carta de vins l’han de donar tant a l’home com a la dona, o l’han de deixar al centre de la taula”, afegeix Falgueras. “Sempre explico a les formacions per a sommeliers que no donin res per descomptat, que preguntin «Qui tastarà el vi?», que, si no s’enrecorden qui havia demanat el vi i qui el refresc, ho preguntin, i no que donin la copa de vi a l’home i el refresc a la dona”, continua explicant.

La sommelier, que té en marxa un doctorat en comunicació i vi, i que entre els pròxims projectes professionals té el d’escriure ficció, conclou: “En el món del vi no hi ha d’haver guerra de sexes, sinó que hi hem de treballar junts”.

Dones del vi, a Vins i Licors Grau

El celler Vins i Licors Grau, a Palafrugell, organitza avui, 23 de maig, a les 18 h l'acte 'La dona del vi segle XXI', que comptarà amb la presència de les elaboradores Irene Alemany, Anna Espelt, Maria José López de Heredia i Xandra Falcó. La sommelier Meritxell Falgueras presentarà un tast de vins pensat per M. Dolors Segarra, copropietària de Vins i Licors Grau.