Falset penja el cartell de "Tot ple" per la Fira del Vi

“La gent ens reserva d’un any per l’altre”, diu Marta Domènech, propietària de l’Hotel-Hostal Sport de Falset. Això explica els motius del ple total que viu la comarca del Priorat aquest cap de setmana. La Fira del Vi de Falset fa anys que és una cita de molt èxit -l'any passat hi van passar 30.000 persones- ben consolidada i amb un públic molt fidel. Enguany, a més, hi haurà una participació rècord de cellers: un total de 75 entre la DOQ Priorat i la DO Monstant (un 60% pertanyen a la primera i un 40% a la segona). “La fira és un èxit, ve moltíssima gent d’arreu i venen a gaudir, per això a tothom li agrada repetir”, explica Domènech. I és que aquesta no és una fira normal. A banda dels estands per tastar vins, de parlar amb els productors o conèixer les novetats dels cellers, tota la comarca bull d’activitats durant tres dies: dinars i sopars amb maridatges, concerts, tallers infantils, cercavila de gegants, la nit de les garnatxes i tastos infinits per a tot tipus de públics –des del més professional fins a l’aficionat– per gaudir de l’oferta de vins de la zona. Enguany el cartell de “tot ple” fa mesos que està penjat a tots els allotjaments de la comarca –l’Sport és l’hotel més gran de la zona, on sobretot hi ha cases rurals– però també han penjat el cartell de ple els restaurants, que “en alguns dies de fira arriben a empalmar el dinar amb el sopar”, diu Domènech, recordant el que ha passat més d’un cop al seu establiment.

Fama internacional

Salustià Álvarez, president de la DOQ Priorat, destaca que la fira és “la forma que tenim de socialitzar tota la feina que fem durant un any” i, per això, “d’una manera o d’una altra hi participen tots els nostres cellers”. Els vins del Priorat, que gaudeixen de molta fama internacional, són un gran reclam per als visitants estrangers, que cada any són més nombrosos a Falset. “Tenim la sort que el nostre prestigi és compartit entre bodegues concretes i una imatge col·lectiva del territori –diu Álvarez– i això fa que el nostre sigui un producte que es percep com de molt alta qualitat, que genera molta confiança i molta fidelitat”. I és aquesta fidelitat la que porta molts visitants a repetir any rere any. “Aquí ve molta gent que estima els vins i que gaudeix molt descobrint les novetats de tots els cellers”, resumeix Marta Domènech.

Des de la DO Montsant, la seva presidenta, Pilar Just, destaca que la fira és un “aparador importantíssim per als vins” i per a una denominació molt més jove que la del Priorat –Montsant va néixer el 2001– però que no ha parat de créixer. Just explica que el públic de la fira és gent “amb un coneixement profund del món del vi, que agraeixen moltíssim el contacte directe amb els elaboradors”, siguin tant de casa com de fora.

Les dues DO venen actualment un 50% del seu producte al mercat estatal i l’altre 50% a mercats exteriors, tot i que la diferència entre les dues és que la DOMontsant no ven pràcticament a l’Estat mentre que la DOQPriorat sí. Salvador Puig, director general de l’Incavi, destaca que aquestes dues DO “han aconseguit al llarg dels anys un gran prestigi nacional i internacional”, i que “són la punta de llança del vi català i sobretot de la seva qualitat”. Ell destaca que aquesta cita és molt esperada tant per la gent de la comarca com per “gent d’altres indrets de Catalunya i de l’estranger” i parla d’un públic molt fidel “que té la fira marcada a la seva agenda”.

Tres dies

Una de les principals novetats de la fira d’enguany és que per primer cop obrirà al públic divendres, de manera que ja avui mateix ja es podran degustar vins. Aquest mateix vespre, és previst celebrar una festa a Falset per commemorar el 125è aniversari de l’arribada de la plaga de la fil·loxera al Priorat, que ja és cosa del passat. La festa comptarà amb diversos elements de seguici popular, molta música, foc i gresca.

Pel que fa als tastos, que són un dels punts forts de la cita, enguany n’hi haurà un, que es farà diumenge, que conduirà el sommelier invident Antonio Pacheco, i destinat a persones invidents que han estat convocades amb la col·laboració de l’ONCE. D’altra banda, la fira declara cada any una ciutat convidada, i aquest 2018 l’escollida ha estat Girona, que serà present a la Fira i ha programat una sèrie d’actes per donar a conèixer la seva oferta enograstronòmica.