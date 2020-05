Hi ha una màxima en alimentació que recomana menjar els ingredients en l’estat més semblant possible al natural. Aquesta serà la primera premissa que explicarà la periodista Trinitat Gilbert en el seminari en línia Quines són les claus per a l’alimentació familiar saludable, que impartirà demà, dimarts 5 de maig, a les 18 h a través de la plataforma Zoom.

En el seminari, la periodista especialitzada en gastronomia i educació també explicarà per què l’alimentació s’ha de viure amb naturalitat. “No val que els fills facin un tipus d’alimentació ideal mentre els pares es mengen les pizzes i les patates xips”, explica. Dit amb altres paraules, “l’alimentació saludable serà familiar si és compartida per tots els que viuen a casa, i llavors els petits i els adolescents ho viuran amb normalitat”, afegeix Trinitat Gilbert.

Altres temes que s’abordaran seran el calci, els aliments integrals, les festes d’aniversari i, sobretot, què fer quan les verdures i les hortalisses són els aliments menys desitjats pels petits i els adolescents de casa.