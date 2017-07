Els vegetals que no et pots treure del cap aquest estiu

Quan arriba l’estiu hi ha molta gent que descuida la seva alimentació, seduïda pels xiringuitos i estabornida per la calor. Però és precisament en aquesta època quan una bona selecció de fruites i verdures pot ajudar més la nostra salut i la nostra bellesa. Així ho explica Elisabeth Berral, naturòpata especialitzada en nutrició de Francina Models. “La fruita és imprescindible durant tot l’any. Com que és un aliment que generalment es consumeix cru, conserva tot el seu valor nutritiu i enzimàtic intacte. A més, té una gran riquesa vitamínica i una gran quantitat d’aigua. Per tant, són molt nutritives i molt hidratants”, explica.

Des del seu punt de vista, s’han de consumir “entre 2 i 4 peces de fruita al dia” i per “aprofitar totes les seves propietats” és millor prendre “la peça sencera, ja que si les preparem en suc molts nutrients es quedaran a la polpa”. “A l’estiu, fruites com els préssecs, les nespres o la síndria són indicades perquè s’incrementen les nostres necessitats de betacarotens”, afegeix. I és que tal com indica l’experta, “la fruita i la verdura són aliments vius que ens aporten moltes vitamines, minerals, enzims i hidratació, factors essencials per tenir uns cabells i una pell sans i en bon estat”.

De fet, la fruita és tan útil per cuidar la nostra imatge que Berral apunta que els seus antioxidants “ens protegeixen dels efectes nocius dels rajos solars”. No obstant això, adverteix que “per fer una bona prevenció s’ha de menjar fruita tot l’any”. “Per prevenir taques, els betacarotens i la vitamina E són importants, però la protecció amb filtres solars és imprescindible”, remarca.

Per últim, l’especialista recomana “consumir fruita i verdura de temporada i de proximitat, ja que la natura sap què necessitem en cada moment”. També aconsella que ens fem els sucs i, així, “sabrem quina quantitat de fruita porten i evitarem altres ingredients” com el sucre refinat. Berral també indica que és “millor menjar la fruita entre hores perquè es digereix molt millor si la mengem sola”. També aconsella combinar-la correctament: “S’ha d’intentar no barrejar la fruita dolça amb l’àcida per evitar digestions pesades”. I per últim, un avís: substituir la fruita per píndoles de vitamines “és un error”.

Papaia

Les fruites tropicals solen tenir una gran acceptació pel seu gust i exotisme, però també són molt beneficioses per al nostre organisme. Una de les que més reconeixement té en aquest sentit és la papaia, que va servir com a tractament natural durant els últims anys de vida del papa Joan Pau II. La papaia és apropiada per a l’estiu per diversos motius. El primer és el seu alt contingut en betacarotens, que combaten la inflamació i potencien la cicatrització de la pell, que tant pateix en aquesta època. En segon lloc, afavoreix el correcte funcionament del tub digestiu, cosa més que convenient en una època en què la disbauxa gastronòmica sol guanyar terreny. Per últim, la papaia fomenta l’acció de la melanina i facilita el bronzejat de la pell gràcies al seu alt contingut de retinina.

Síndria

La síndria destaca, com altres vegetals vermells, per la seva concentració de licopens. Com passa amb el tomàquet, aquesta substància antioxidant ens ajuda a combatre les cremades solars i ens ajuda amb les línies d’expressió que provoca el sol. També té com a gran virtut que el 90% del seu contingut és aigua, i això fa que la nostra pell estigui molt hidratada.

Alvocat

D’aquesta fruita originària d’Amèrica se’n coneixen actualment moltes virtuts, per aquest motiu és una de les que més recomanen els nutricionistes. A l’estiu, el que la fa especialment indicada són els seus greixos monoinsaturats, que ajuden la nostra pell a absorbir els nutrients que necessita. El seu efecte contra el colesterol fa que l’alvocat sigui conegut com un potent aliment antiedat. A més de menjar-se’l, és molt beneficiós en forma de màscara facial. Barrejat amb oli de jojoba ajuda a fer que el moreno sigui més daurat. També corregeix les bosses dels ulls.

Olives

Les olives tenen una llarguíssima trajectòria com a aliades de la cura de la pell en la zona mediterrània. Consumides com a fruita o a través de l’oli -espremut en fred per mantenir el màxim de propietats- aporten al nostre cos àcids grassos i omega, i vitamines E i K. Aquestes aportacions tenen un efecte hidratant i nutrient i, per tant, reparador. De fet, les cremes amb oli d’oliva són especialment recomanades per a pells que s’han cremat. Per últim, són remineralitzadores, cosa indicada en èpoques en què se sua molt.

Albercocs

Com passa amb les pastanagues o les carbasses, els albercocs acumulen una bona dosi de betacarotens. Originaris de l’Àfrica i l’Àsia, són fruites de temporada a l’estiu i això fa que sigui especialment plaent i nutritiu menjar-ne. Porten provitamina A, vitamina C i minerals com potassi, calci o magnesi.

Mango

És una fruita amb una gran concentració de vitamines. Això fa que quan en mengem el cos segregui amb més facilitat la melanina, necessària per protegir la pell. Tot i que és millor no abusar-ne perquè és molt calòric, consumir-ne ajuda a reduir les taques de la pell i combat l’envelliment prematur. La seva concentració de nutrients el fa molt indicat per protegir i reparar els cabells, que també resulten molt afectats durant l’estiu, tant pel sol com per la sal o el clor. Si a algú no li agrada, existeixen diverses màscares capil·lars que es poden preparar a casa per gaudir dels seus beneficis.

Coco

El coco ha viscut un gran auge els últims temps com a aliment indicat per millorar l’aspecte físic de les persones. Tant l’aigua de coco com l’oli o la polpa contribueixen a tenir una pell elàstica i ferma gràcies a les altes dosis de greixos saturats, vitamina E i minerals. Consumir-ne la polpa, a més, aporta fibra, molt necessària en èpoques en les quals s’improvisa molt i s’acumulen moltes celebracions. També és bo per als cabells i, en forma d’oli, es pot aplicar directament a la pell com si fos una crema hidratant. Els seus àcids grassos de cadena mitjana ajuden a restablir el pH de la pell. També conté àcid làuric -com la llet materna-, que suavitza i facilita la reestructuració cel·lular. És ideal per a pells sensibles i no té els efectes secundaris d’algunes cremes químiques.

Pebrot vermell

Aquest tipus de pebrot té molta més vitamina A i C que les taronges, i això afavoreix la producció de col·lagen, tan necessari perquè la nostra pell es vegi sana i jove. Menjar-ne protegeix la dermis del desgast que li genera el sol i dels efectes dels rajos UVA. A més, el pebrot ens ajuda a absorbir millor el ferro, que dona a la pell una lluentor especial. L’estiu permet menjar-lo fred gràcies a preparacions com l’escalivada, que freda sol venir de gust en aquesta època.

Cogombre

Abans que es posessin de moda els cosmètics naturals, ja era un clàssic veure en tractaments de bellesa persones amb rodanxes de cogombre als ulls. I és que el cogombre porta una enorme concentració d’aigua i, per això, quan en mengem, hidratem les cèl·lules de dintre cap a fora. També conté vitamina C i és antioxidant. A més, com que tenen una pell fàcilment comestible, solen garantir també una bona dosi de fibra, que ens ajudarà a digerir millor els excessos. Són antiinflamatoris, antioxidants i porten vitamines del grup B.

Cireres

Les cireres són altament depuratives i, per això, ens ajuden a eliminar moltes toxines. Un benefici que no podem descartar en cap moment però que a l’estiu ens pot ser molt útil quan, per exemple, estem de vacances en algun hotel amb bufet lliure. Per a la pell, són especialment beneficioses perquè porten betacarotens, que ens protegeixen del sol. A més, tenen molta vitamina C i això ajuda a millorar la imatge de la nostra pell, cabells i ungles. El gaspatxo de cireres és una modalitat innovadora d’aquest plat andalús que permet menjar aquesta fruita fora del moment de les postres.

Escarola

L’escarola, com altres verdures de fulles verdes -bledes, col arrissada, canonges, espinacs-, poden fer molt per la nostra pell durant l’estiu. Són riques en vitamines A i K, que ajuden a la reproducció cel·lular i a mantenir la hidratació de la pell. També contenen ferro, que ajuda a fer circular millor la sang i a la consegüent oxigenació de les nostres cèl·lules. A més, és molt fàcil introduir-les a la nostra dieta, ja que a l’estiu aquestes fulles verdes són idònies per a amanides.

Maduixes i gerds

Les maduixes, els gerds i tota la resta de fruites vermelles són molt conegudes per les seves propietats antioxidants i, per tant, antiedat. Entre les seves propietats més destacades hi ha les vitamines A, B, C i E, i minerals com el zinc o el seleni. La seva alta concentració d’antioxidants és una gran aliada per lluitar contra els radicals lliures. Alguns experts en recomanen un got ple al dia, ja que els flavonoides que contenen són molt útils per a les dones que comencen a patir els símptomes de la menopausa, que sovint comporta taques i falta de pigmentació.

Espirulina

L’eclosió de les algues en l’alimentació quotidiana ha fet que algunes es facin conegudes com a superaliments. La que ha fet més fortuna últimament és l’espirulina, que habitualment es ven en pols per poder-la barrejar més fàcilment en batuts. Destaca pel seu alt contingut en un antioxidant anomenat astaxantina, que protegeix la pell i els ulls contra la radiació ultraviolada.

Cítrics

La vitamina C és necessària per a la regeneració del col·lagen de la pell, que es va perdent amb l’edat. Per això, abans de l’exposició solar -mala aliada del col·lagen, sobretot si són rajos UVA- és molt bo prevenir una mica prenent cítrics. Diürètics i poc calòrics, prevenen l’envelliment perquè combaten els radicals lliures que acceleren el pas del temps en el nostre aspecte. L’aranja i la llimona són reconegudes, a més, pel seu poder d’acció contra el greix acumulat a l’organisme.