El cafè és bo per a la salut? Dos nous estudis diuen que sí, però amb reserves

Bones notícies per als bevedors de cafè: dos nous estudis publicats ahir a la revista 'Annals of Internal Medicine' afirmen que el consum moderat d'aquesta beguda podria reduir el risc de patir una mort prematura... Però altres estudis i experts els qüestionen i es fa difícil aclarir quina informació és l'encertada. El cafè és una de les substàncies que més s'han estudiat, potser perquè cada dia se'n beuen 2.250 milions de tasses a tot el món. Podem seguir bevent-ne sense preocupar-nos pels seus efectes o l'hem de restringir? Mirem d'aclarir-ne la resposta.

El que diu l'últim estudi: el cafè redueix la mortalitat

Un 18% en els homes i un 8% en les dones

Ahir es va publicar el que es considera com l'"estudi més important" dut a terme sobre el consum de cafè en relació amb la mortalitat fins ara. Segons el document, beure tres cafès o més cada dia redueix la mortalitat prematura un 18% en els homes i un 8% en les dones. La mortalitat disminueix per totes les causes, però especialment en el cas de les malalties cardiovasculars i del sistema digestiu. Científics de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) han dirigit l'estudi, que ha estudiat 520.000 persones durant 16 anys en 10 països europeus, incloent-hi Espanya. Precisament, l'OMS va retirar el juny de l'any passat el cafè de la llista d'aliments que provoquen càncer.

Un segon estudi defensa la mateixa tesi: ha fet proves similars amb 185.000 nord-americans de diverses ètnies i ha arribat a conclusions similars. Una conclusió interessant de la correlació entre el consum de cafè i la disminució de la mortalitat prematura és que també es donava en els participants que bevien cafè descafeïnat. Per tant, sembla que la cafeïna no és el que ens allarga la vida.

Aquests nous estudis ajuden a acabar amb la idea que prendre cafè és dolent, tal com va passar quan l'OMS va retirar-lo de la llista d'aliments cancerígens. Ara bé, encara estan lluny de tancar totes les preguntes sobre aquest aliment. Per començar, els investigadors no han pogut identificar una relació causal entre el consum de cafè i la reducció de la mortalitat prematura. Així, se sap que ambdues coses estan associades, però no per què. Correlació no implica causalitat: hi ha moltes variables externes que podrien haver influït en aquests resultats. De fet, els investigadors no expliciten en cap moment que el cafè "allargui la vida", conscients d'aquesta dada. A més, no s'aclareix exactament quina quantitat de cafè representa una tassa (els italians, per exemple, beuen cafè en tasses més petites). D'altra banda, les conclusions són molt genèriques i podrien fer-nos oblidar que el consum de cafè té efectes diferents en la nostra salut segons la nostra condició física.

Altres investigacions donen força a la tesi que el consum de cafè pot ser saludable a llarg termini. Un estudi de gener de 2016 afirma que el consum de cafè redueix el risc de patir cirrosi, mentre que un altre treball assegura que prevé les malalties cardiovasculars, la diabetis de tipus 2 i el Parkinson. Els resultats són prometedors, però la revista especialitzada en ciència i tecnologia 'Gizmodo' alerta de deficiències en els mètodes de recerca, com ara una mala selecció dels grups per ètnia o una manca de seguiment dels participants en els estudis.

A més, també hi ha investigacions que alerten dels efectes nocius del consum de cafè: per exemple, altera el son i produeix nerviosisme, la qual cosa pot comportar problemes de salut a llarg termini. El cafè tampoc es recomana a les dones embarassades ni als infants. En el primer cas, alguns estudis informen que l'abús d'aquesta substància durant l'embaràs pot augmentar la probabilitat de problemes en el part, defectes de naixement, avortaments involuntaris i parts prematurs. A aquests efectes s'hi han de sumar tots els aliments nocius que consumim en el ritual de prendre cafè, com ara el sucre o els edulcorants. A més, no tots els tipus de cafè són igual de saludables.

Tornant als estudis publicats ahir, que apuntaven que el cafè pot ser saludable a la llarga per prevenir malalties cardiovasculars, cal recalcar que existeixen diversos treballs que alerten dels efectes nocius del consum de cafeïna en els pacients hipertensos.

On ens deixa això? Tal com el doctor Eliseo Guallar, autor de la investigació feta a Europa (la primera que hem citat), explicita en un editorial adjunt a l'estudi, res prova que el cafè ens allargui la vida. Per tant, no estem en condicions de beure cafè sense control. Si bé és cert que aquests estudis poden demostrar que el consum del cafè no és inherentment dolent per a la salut, tampoc demostren que sigui sempre bo.