Si no esmorzes, t’engreixes?

El cuiner Jordi Cruz no esmorzava per falta de temps i d’hàbit. Després es passava el dia picant. “Sense saber-ho conscientment, m’engreixava perquè el meu cos creava més reserves de greix per donar-me energia perquè jo no n’aportava amb els aliments”, explica a la cuina de l’Àbac. Als 18 anys pesava 80 quilos. Als 30, 90. “Era un noi totxo”, diu. La revista Men’s Health li va proposar la fita d’aprimar-se i el primer pas per aconseguir-ho va ser esmorzar. Al cap d’uns mesos, el xef autor del llibre El cuiner tenaç, publicat a Rosa dels Vents, pesava 70 quilos. Com ho va aconseguir? Fent tots els àpats, començant per l’esmorzar. “Un entrepà de 60 grams, un làctic, una peça de fruita i un cafè. A mig matí, per aguantar fins al dinar, una altra peça de fruita o un altre entrepà”.

La dietista-nutricionista Anabel Fernández, que acaba d’inaugurar a Barcelona juntament amb Jordi Cruz el centre de Nutrició i Cuina Saludable KOA, sosté que, segons els estudis, “menjar o no per esmorzar no varia el pes”. De fet, “si es menja poc molts dies hi ha tendència a engreixar-se”. Dit això, Fernández, com a dietista-nutricionista, recomana esmorzar sempre, perquè ordena el dia. “N’hi ha que em diuen que mai no tenen temps, però que la resta dels àpats els fan bé. Llavors no m’hi poso”. Però si no s’esmorza i no es para de picar fins a l’hora de dinar, “llavors sí que s’ha d’esmorzar bé”. Però encara hi ha una tercera opció: “Si només hi ha temps per esmorzar un cafè amb llet i un croissant, llavors val més no esmorzar”.

Què s'ha de menjar al matí

Totes les opcions més enllà dels clàssics cereals

Però què s’ha d’esmorzar perquè l’àpat estructuri el dia i sigui saludable? “La tríada de cereals, làctic i fruita, no”, afirma Fernández. Els cereals pels quals sovint s’opta contenen grans quantitats de sucres: “Hi ha mil i una opcions millors per substituir-los”. La civada, barrejada en un iogurt amb nabius. Unes torrades de civada també o de farina integral ecològica. “Els entrepans són una molt bona tria, però fem-los amb imaginació, que som molt avorrits”, aconsella. Un exemple és posar-hi unes fulles de canonges i salmó fumat.

A mig matí, si es fa una activitat de desgast físic, serà el moment de fer un contrafort semblant al que s’hagi menjat per esmorzar a primera hora: “Però si s’està tot el matí assegut davant de l’ordinador, una peça de fruita és ideal”. La teoria de fer cinc àpats al dia no se sosté amb força per a tothom, perquè tot depèn de les activitats que es duen a terme.

Un altre tema és el cafè. Mentre les millors marques del sector en milloren la qualitat constantment, n’hi ha que alerten del seu consum. La doctora en química Olga Cuevas, especialista en nutrició i salut, assegura que “el cafè és un estimulant cardíac, que, en dosis elevades i en persones sensibles, pot produir palpitacions i acceleració cardíaca”. I, encara, que el seu consum en excés dificulta el manteniment del son profund, que és la fase que s’ocupa de reparar el metabolisme.

La dietista-nutricionista Anabel Fernández en destaca efectes beneficiosos, en dosis controlades de tres al dia, com són els antioxidants que aporten. Encara n’hi hauria més, com el fet que, pres després dels àpats, pot facilitar la digestió perquè la cafeïna activa les secrecions gàstriques i la mobilitat intestinal. Així el cafè pot tenir un efecte laxant o diürètic amb força immediatesa.

Per la seva banda, el metge Pedro Ródenas afirma que si no s’esmorza “el dipòsit de glucosa disminueix encara més durant el matí, quan ja ho havia anat fent durant la nit”. En conseqüència, hi pot haver una hipoglucèmia, “que ens farà sentir dèbils, cansats i amb desig d’aconseguir una aportació energètica, que és la que derivarà a menjar grans quantitats de manera compulsiva i sense control”. I és aquí quan augmenta la reserva de greix de l’organisme.

Àpats personalitzats

L'esmorzar va en funció de les necessitats i la feina de cada personaf

Ródenas recomana esmorzars diferents: "Si la feina és sedentària, un esmorzar senzill, que faci recuperar la glucosa que ha disminuït durant la nit”. En canvi, una feina de desgast físic requereix un esmorzar complet". A la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili (URV), el professor de nutrició Jordi Salas assegura que un esmorzar saludable diari s’associa a un índex de menys massa corporal. I encara més: “Els estudis sobre població infantil han demostrat que els que esmorzen tenen més bon desenvolupament cognitiu i menys risc d’obesitat” que els que no esmorzen. Per contra, amb la població adulta, hi ha poques “evidències que demostrin el benefici d’esmorzar sobre l’obesitat”. En resum, doncs, esmorzar o no està més lligat amb la vida saludable que amb el fet d’aconseguir un cos prim i esvelt.

On esmorzo bé?

Alguns llocs per començar el dia de forma saludable

Sovint la intenció és menjar bé per esmorzar però, si no mengem a casa, l’excés d’oferta d’esmorzar no saludable fa que no mengem com voldríem. A pagès, l’esmorzar és dels hàbits més ben establerts i ben fets, mentre que a ciutat ara hi ha establiments que comencen a impulsar-ho. És el cas del restaurant flexivegetarià Flax&Kale (vegetarià amb un 20% de la carta de peix blau), on es pot arribar fins a tres tipus diferents d’esmorzar. D’una banda, la pastisseria saludable, amb opcions veganes i sense gluten, que l’obrador del grup Teresa Carles elabora. De l’altra, un esmorzar amb els anomenats superaliments i fruites. I una tercera amb ous i pans integrals sense gluten.

Una altra opció és als forns de pa Enrich, on hi ha torrades de pans de cereals diferents i ecològics perquè cadascú se’ls torri al seu gust. D’acompanyament, oli d’oliva verge extra, de primera premsada, i diferents tipus de melmelades. De beure, te verd amb suc de taronja. “És un dels esmorzars que tenen més sortida”, explica la directora executiva dels forns, Cristina Davins, que alhora és la tercera generació al capdavant de l’empresa. L’esmorzar d’entrepà amb pernil salat és una altra opció, com dolç i cafè.

Finalment, i com a alternativa al cafè, la casa Alma fa tes i infusions de factura ecològica. És una marca innovadora amb 41 varietats al mercat. “La línia mediterrània basada en sensacions, com la de maduixes i nata o la infusió de ratafia són de les que han tingut més bona acollida”, diu Salvador Corominas, responsable de producte i de desenvolupament.