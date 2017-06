La calor, la gana i la fruita que ho salva tot

La natura és sàvia. I no és una frase feta sense sentit. Si a l'estiu dona fruita, de mil i un tipus, és perquè el cos en necessita, ja que és hidratant. En canvi, a l'hivern la natura ofereix la fruita que té més calories, com les castanyes, perquè voldrà cobrir unes altres necessitats energètiques del cos.

"La fruita és un aliment imprescindible per a una dieta equilibrada, perquè aporta aigua, nutrients, com vitamines, minerals i oligoelements, fibra i hidrats de carboni de fàcil digestió", afirma el metge naturista Pedro Ródenas, de l'Integral Centre Mèdic i de Salut. És a dir, la fruita aporta energia, però no greix. "I quan parlem d'oligoelements volem dir que tenen les substàncies que afavoreixen que el cos es nodreixi dels nutrients que tenen les fruites", aclareix Ródenas.

Ara bé, a l'hora de menjar-ne, "ho hauríem de fer lluny dels àpats principals". Les opcions recomanables serien per esmorzar o per berenar, perquè la digestió de la fruita té uns ferments tan determinats que podrien dificultar la de l'àpat que s'hagués fet prèviament, si s'ingerís com a postres, per exemple. "L'única fruita que es pot menjar després d'un àpat és la poma i la pera, perquè es considera fruita neutra, i també la pinya i la papaia, que tenen uns ferments digestius que faciliten tota la digestió".

El metge Pedro Ródenas també aconsella no barrejar la ingesta de fruita àcida amb fruita dolça. "Si mengeu maduixes o taronges, no les barregeu amb meló, síndria o plàtans, perquè la fruita àcida inhibeix la ptialina, un ferment que facilita la digestió dels hidrats de carboni i, per tant, barrejar la fruita àcida amb la dolça pot dificultar que s'acabin paint bé".

A l'hora de parlar de fruita, la catedràtica de la Universitat Politècnica de València Lola Raigon remarca la importància de l'ecològica. "Tenim comprovat científicament que el suc de taronja ecològic té un 20% més de vitamina C que el procedent de fruites convencionals", i alhora són més aromàtics i tenen un 24% més d'olis essencials.

Encara més, les desitjades substàncies antioxidants "es troben en concentracions superiors en la fruita ecològica", com ara, per esmentar-ne alguns exemples, en les maduixes (26%), les móres (40%) o les pomes (15%). La importància d'aquest apunt pren força si recordem que les substàncies antioxidants serveixen per impedir que s'oxidin les cèl·lules de l'organisme, que és el que fan els radicals lliures quan s'alliberen. Si el cos té antioxidants, aquests inactiven els radicals lliures en el moment que voldrien oxidar les cèl·lules i, per tant, els deixen sense efecte.

Una altra característica que la catedràtica Raigon subratlla és que la fruita ecològica conté menys quantitat d'aigua –cosa que vol dir que té una concentració més gran de gustos–, s'ajusta millor al preu i, per acabar, té més capacitat de conservació. "El contingut d'aigua en aliments frescos per l'ús d'adobs nitrogenats és d'entre un 5 i un 30% més que en aliments ecològics". Així, per cada 7 quilograms de fruita produïda per l'agricultura convencional hi ha 1 quilogram d'aigua més que en els productes produïts ecològicament.

Preus més assequibles

En aquest sentit, Silvio Elias, director general de Veritas, indica que "justament ara és l'època de l'any en què els preus de la fruita ecològica, com els del tomàquet de Montserrat, per exemple, arriben a estar a un preu fins i tot més baix que els de la convencional". I és així perquè és un aliment de temporada, perquè Veritas l'adquireix a productors pròxims, que des de l'any passat ja sabien que tota la producció la tenien venuda íntegrament a Veritas. "Durant tot un any no n'hem discutit el preu, perquè ja ho vam fer quan vam negociar la producció l'any passat", afirma Elias.

Finalment, el metge Manuel Jiménez Ucero, autor del llibre 'Nutricosmética', publicat per Planeta, assegura que les persones que mengen fruita són més belles. És clar que "quan queixalem una fruita ens estem refrescant", diu el metge. Però alhora "ens estem empassant un grup de nutrients que alenteixen l'envelliment, que ajudaran el nostre organisme a mantenir-se jove i, de retruc, contribuiran a aconseguir que no tinguem arrugues", conclou.