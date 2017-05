“Vaig començar a comprar menjar ecològic fa uns 10 anys. Em van detectar intolerància al gluten, als làctics i al sucre i vaig haver de canviar l’alimentació i ser més selectiva”, explica la Irene Piquer (27 anys, Vilassar de Mar). “Al principi era força escèptica, els productes eren molt cars i ho veia com un luxe per a sibarites. Ara crec que són la millor opció per evitar ingerir tòxics i químics que poden afectar la nostra salut”, afegeix. “Fa pocs anys que compro bio. Primer vaig començar comprant vegetals i de mica en mica he anat incorporant altres aliments”, diu per la seva banda la Sílvia Escriche (58 anys, Barcelona). “Crec que és una alternativa més sostenible per al medi ambient i més sana per a nosaltres”. Els últims 30 anys ha augmentat considerablement el consum de menjar ecològic al nostre país. “En aquest temps, l’estat espanyol ha passat d’estar a la cua a estar en el top 10 dels països més consumidors de productes ecològics del món”, diu Ángeles Parra, directora del BioCultura, una fira de productes ecològics oberta a tothom que aquesta setmana, des de demà fins diumenge, celebra la 24a edició al Palau Sant Jordi de Barcelona.

Ja no són quatre gats

Segons Parra, un dels fets més rellevants que s’han produït en els últims anys és que ha canviat molt el perfil del consumidor bio. “Abans era una persona molt radical i molt conscienciada, ara és algú normal que decideix canviar els seus hàbits alimentaris -exposa la professional-. Sobretot hi trobem famílies amb nens”. L’explicació d’aquest canvi, segons Parra, és que ara hi ha molta més informació sobre les conseqüències de no menjar sa. I posa com a exemple l’estudi Enverina’m, elaborat per VSF Justícia Alimentària Global, que ha analitzat les conseqüències de la mala alimentació. Una de les dades més colpidores que publica l’estudi és que cada any moren 90.000 persones a l’estat espanyol per mala alimentació. “Són més que les morts provocades pel tabac”, diu Parra. Tot i l’augment del consum bio, encara ens queda molt camí per recórrer. “Els espanyols gastem 34 euros a l’any en productes ecològics. Ha augmentat respecte a fa dos anys, en què la mitjana era d’uns 19 euros, però encara és una xifra petita”, exposa la directora del BioCultura.

Una altra dada interessant, segons l’informe Agricultura ecológica, estadísticas 2015, publicat el novembre passat pel ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, és que l’estat espanyol és el quart país del món amb més superfície dedicada a la producció ecològica, ja que compta amb gairebé dos milions d’hectàrees. “Nosaltres consumim molt poc del que produïm. El 80% de la nostra producció eco se l’emporten els països del nord”, explica el nutricionista Marc Vergés. Una de les raons que expliquen aquest fenomen és que sovint altres països “tenen més facilitat per crear empreses” que Espanya. “A més, estan disposats a pagar un preu que aquí de moment no volem o no podem pagar”, afegeix. Segons aquest expert, la producció ecològica ha crescut perquè està molt subvencionada per la Unió Europea. “Ara hi ha interès per potenciar la producció bio. S’han adonat que la producció intensiva no és gens sostenible i contamina les aigües subterrànies”.

Segons Vergés, “quan més del 50% del menjar que consumim és bio, podem dir que la nostra alimentació és ecològica”. “Tot depèn de les possibilitats econòmiques de cadascú. Qualsevol esforç és benvingut”, assegura. Una de les raons per les quals el menjar ecològic és car és per la poca demanda, segons explica Vergés: “Quan hi hagi més demanda baixaran els preus, com ha passat en altres països. Als Estats Units, per exemple, només hi ha una diferència d’entre 50 i 80 cèntims entre el menjar bio i el que no ho és. I aquí ja està començant a passar”. Segons el nutricionista, els aliments més importants que hauríem de comprar ecològics són “la fruita, perquè si no ens carreguem les abelles i la pol·linització; la fulla verda, perquè les fulles acumulen molts químics, i els productes greixosos, com ara l’oli d’oliva, els formatges o la mantega”.

És ecològic de veritat?

Quan en un producte hi posa que és bio, vol dir que és ecològic? La resposta és que sí. “Abans hi havia molts productes que hi posava que eren bio però no eren ecològics. Era una manera de confondre el consumidor i la indústria s’aprofitava d’això. Però des de fa dos anys està prohibit: la legislació europea va dir que no es podia fer servir el concepte bio si no era ecològic”, explica Vergés. I una altra pregunta habitual: ¿com podem saber si és bio de veritat? “Si porta segell, és molt difícil que no sigui ecològic. Està molt controlat i els venedors s’arrisquen que els posin una multa”. Pel que fa als productes frescos sense segell, l’expert assegura: “El més important és saber què hi ha al darrere. Fugir de les grans indústries i recuperar les cooperatives i els productors locals. Si et preocupes per saber què hi ha al darrere, no t’enganyaran”. De fet, Vergés considera que iniciatives com el BioCultura són una oportunitat per conèixer de primera mà els productors. “Potser no tens temps d’anar a Lleida a conèixer com cultiven un producte en concret, però si vas al BioCultura, en dues hores pots aconseguir els contactes de qui més t’interessa”.

Guia per no perdre’s al BioCultura

El Palau Sant Jordi de Barcelona acull, des de demà fins diumenge, la 24a edició del BioCultura, una de les fires de productes ecològics i consum responsable més importants d’Europa. La fira, que està oberta a tothom i espera rebre uns 70.000 visitants, reunirà més de 700 expositors d’aliments ecològics, cosmètica natural i ecològica i moda sostenible. Un dels reptes d’enguany, segons la directora, Ángeles Parra, és evitar les cues de l’any passat. “Hem intentat traslladar-nos a Fira Barcelona però té un contracte d’exclusivitat amb una altra empresa del mateix sector i no ha sigut possible -explica-. Per això hem habilitat més carpes en espais exteriors i ens hem organitzat diferent”. Què hi trobarem més enllà dels expositors?

Més de 400 activitats

La fira es complementa amb un ampli ventall d’activitats -més de 400-. Hi trobem des de debats i conferències sobre el consum responsable fins a showcookings, passant per tallers d’artesania, cosmètica o arquitectura ecològica.

Per als més petits

Un dels objectius de la fira és atraure més públic familiar, per això organitzen activitats també per als nens i nenes. Podran aprendre a cultivar un hort, a reciclar o a cuinar amb productes ecològics.

Any del turisme sostenible

La fira ha volgut celebrar l’Any Internacional del Turisme Sostenible amb diverses propostes. Entre d’altres, hi haurà conferències sobre el turisme responsable i sostenible i una mostra d’entitats que organitzen aquest tipus de viatges.

‘Foodtrucks’ i música

A la zona exterior hi haurà foodtrucks, una carpa de restauració ecològica i petites botigues d’alimentació bio. També en aquest espai hi haurà un escenari amb música en directe durant tot el dia.