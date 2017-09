10 aliments per estar de bon humor

Si necessiteu sucre per estar de bon humor, heu caigut en el fenomen que la Nutrició anomena “muntanya russa”, que vol dir que aconseguiu injeccions d’energia (i de bon humor) menjant-ne cada cop que en sentiu la necessitat, que es calcula que és cada dues o tres hores.

Dit amb altres paraules, quan mengem dolços i hidrats de carboni (de farines blanques especialment), la proporció de sucre a la sang augmenta de cop. Però al mateix temps, la insulina de l’organisme reacciona per l’increment de glucosa. Com reacciona? L’elimina, i, per consegüent, en queda emmagatzemada en les cèl·lules en forma de greix. Llavors, quan ha passat aquest procés, és quan l’energia disminueix i sentim més ganes de menjar sucre. No heu sentit a dir mai algú que digui que necessita menjar xocolata? La muntanya russa ha baixat de cop.

Perquè l’organisme obtingui l’energia d’altres aliments i de forma més sana, que no provoqui estrès a l’organisme, però també perquè no hi hagi “augment de pes, cansament i tristesa”, l’autor del llibre “Más de cien recetas para estar siempre de buen humor” recomana incloure en l’alimentació diària una llista d’aliments, que tenen un índex glucèmic baix o mitjà. És a dir, que no es converteixen en sucre ràpidament a la sang, i per tant són els aliments que donen més energia a l’organisme durant més de temps.

1) Poma

2) Préssec

3) Pera

4) Mongeta tendra

5) Cigrons

6) Llenties

7) Pèsols

8) Pastanagues

9) Xirivies

10) Arròs integral

Atenció també per als que sempre necessiten postres i cafè per no adormir-se després d’un àpat. Les alternatives energètiques:

1) 1 culleradeta de tahini amb dàtil fresc

2) ½ tassa de iogurt amb una culleradeta de xarop d’auró i una cullerada de llavors de gira-sol torrades

3) ½ alvocat amb una mica de sal marina i unes gotes de suc de llimona

4) I, en comptes de cafè, fregueu-vos les mans amb oli essencial de romaní, i inhaleu-ho tres vegades.