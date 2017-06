Com aconseguir un àpat de revetlla saludable?

Un Sant Joan saludable s’aconsegueix sense restringir cap aliment. De fet, una revetlla saludable –i també tota la resta de dies de l’estiu– no passa per eliminar aliments de la dieta, sinó per afegir més verdura i fruita a tots els àpats del dia, esmorzar inclòs. I qui cregui que un esmorzar amb verdures no és possible, que pensi en un entrepà de fajol (sense gluten) o de farina integral (amb més nutrients que les farines blanques) sucat amb tomàquet amb un bon raig d’oli, amb enciam i rodanxes de tomàquet per sobre.

Però tornem a Sant Joan, que és la nit que inaugura els sopars a la fresca per compartir amb els amics. Just aquesta organització, la d’un àpat que és per compartir, i pensada amb plats que siguin fàcils de dividir, fa oblidar sovint la premissa de l’alimentació saludable i que la nova piràmide nutricional ha marcat des de la base: verdura, tubercles i fruita. Per contra, sovint els plats que conformen el menú de Sant Joan estan fets amb farines (com per exemple, pizzes, quiches, coques de recapte o de samfaina). Són plats bons, però nutricionalment repetitius, perquè per postres ja hi haurà l’oportunitat de tastar la coca de Sant Joan. És per això, doncs, que més que en altres sopars, val la pena que la proposta incorpori ingredients vegetals.

Menú amb més verdures

La fotògrafa formada en direcció hotelera Carolina Ferrer, que alimenta dos blogs de gastronomia amb les seves fotografies (Lacocinadecarolina.com i Babygourmetblog.com), suggereix un àpat en què les verdures són molt presents: rotlles d’espinacs amb hummus d’albergínia, tallarines d’espelta amb salsa de col llombarda i arròs tailandès amb curri de gambes.

En la mateixa línia, la dietista nutricionista Martina Ferrer aconsella que a l’àpat de la revetlla (com també en altres àpats assenyalats) no s’hi arribi amb molta gana. “Si no, és molt fàcil menjar més quantitat”, diu. Ara bé, també és cert que els hàbits alimentaris saludables s’adquireixen en el dia a dia, i no en les excepcions, com pot ser l’àpat de la vigília de Sant Joan. Però no és l’únic consell, n’hi ha més: “A l’hora dels aperitius, escolliu les olives, els seitons en vinagre, les escopinyes o els espàrrecs, i no d’altres que siguin fregits, com les croquetes”, comenta Ferrer. I encara un altre avís: “Com que la coca hi és, i ha de ser-hi en una revetlla de Sant Joan, penseu a triar aliments que ajudin a fer una bona digestió”.

Per la seva banda, el nutricionista i autor del llibre 'Paleodieta per a esportistes' (Amat), Marc Vergés, proposa una sèrie de consells generals. Primer, penseu en receptes originals, diferents i divertides. Després, elaboreu begudes saludables, bones i digestives. Per exemple, aigua amb suc de llimona, gingebre, fulles de menta, sucre de coco o dàtils triturats. Altres consells: si preneu alcohol, que sigui de qualitat, sempre que es pugui; feu vosaltres una versió pròpia de coca més saludable (amb farina de fajol, fruita i mel o sucre de coco), i si la compreu, busqueu-ne sense gluten i amb poc sucre. Un altre consell és fer participar les criatures en la preparació d’amanides per als primers plats. I finalment, gaudiu del que mengeu i amb qui estigueu menjant, assaborint el moment.