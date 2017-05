Menjar i caminar alhora engreixa

Un estudi de la Universitat de Surrey, al Regne Unit, ha revelat que menjar i caminar alhora no només no ajuda a aprimar-se o a mantenir el pes, sinó que, al contrari, pot afavorir fins i tot el sobrepès, ja que propicia que es mengin més aliments al llarg del dia.

A més, segons els resultats publicats a la revista 'Journal of Health Psychology', aquesta activitat fa menjar més que altres que habitualment s'associen al gran consum d'aliments, com ara mirar la televisió o parlar amb els amics.

Per a aquest curiós estudi, els investigadors van analitzar 60 dones a qui, independentment de si feien règim o no, se'ls va donar una barra de cereals perquè se la mengessin en tres situacions diferents: mentre miraven cinc minuts de la sèrie 'Friends', mentre caminaven per un passadís o mentre estaven assegudes xerrant amb un amic.

Després de l'experiment, s'oferia a les participants diversos aperitius, per mesurar-los la gana, com ara xocolata, trossets de pastanaga, raïm o patates fregides.

D'aquesta manera, els resultats van mostrar que les dones menjaven més aperitius si abans havien estat caminant mentre menjaven la barreta de cereals. En concret, van veure que menjaven cinc vegades més xocolata que la resta.

"Menjar mentre camines pot fer que les persones que fan una dieta mengin més al llarg del dia", segons ha explicat Jane Ogden, autor de la recerca, que ho atribueix al fet que caminar és una "poderosa forma de distracció" que "interromp la capacitat per processar l'impacte que té l'aliment en la gana".