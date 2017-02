"L'estómac és el nostre segon cervell; l'hem de cuidar"

¿L'hivern és temps de constipats? Com s’ha d’afrontar el canvi de temporada?

La natura ens prepara perquè tinguem el que necessitem per prevenir les grips, els refredats. Ho exemplifico: el dia s’escurça i no estarem exposats als rajos solars, que ens milloren la immunitat gràcies a l’acció de la pell, que ens ajuda a fabricar la vitamina D. Per contra, ara surten els bolets, que amb les seves bones propietats reforcen la immunitat i, per tant, ens equilibren aquesta mancança.

Què recomanes per esmorzar, per dinar i per sopar? Què menges tu?

Els meus hàbits de vida sempre van en la línia de mantenir una bona salut intestinal. Aliments que afavoreixen una gran diversitat bacteriana i no beneficien el creixement de microorganismes patògens. Resulta que l’intestí, o el que anomenem el nostre segon cervell, fabrica el 80% del nostre sistema immune. Jo li dono el que necessita i, a canvi, ell em cuida fidelment. Pel que fa al meu esmorzar, tinc dues opcions: quefir d’ovella amb nabius, un plàtan i un cafè, o bé mig vas de te kombutxa amb una mica de suc de nabius, amb pa de fajol amb formatge d’ovella/cabra i un cafè. Per dinar i sopar recomano tenir diversitat a l’hora de menjar verdures i vegetals. Trieu-los de temporada i de colors diferents per garantir polifenols diversos, uns fitoquímics que l’intestí transforma en superaliments. De segon plat, com a bon omnívor que sóc i conscient de no abusar de la carn i els seus derivats, escollim entre la carn d’animals esportistes, peix salvatge, ous del número 0, marisc, llegums variats i, ara que podem, bolets!

Per a les famílies amb criatures petites, què recomanes que no els falti en aquesta època de l’any?

Els recomano que no faltin les fruites i verdures de temporada i, sobretot, els bolets, que són un dels grans tresors de la natura, hi insisteixo. Els bolets porten aminoàcids essencials, una fibra que ajuda al funcionament correcte de l’intestí, antioxidants com el SOD, minerals i alts continguts de proteïnes associades a betaglucans que s’absorbeixen bé i els fa especialment poderosos per activar la immunitat, una mena de 'natural killer' que s’encarrega d’atacar els virus.

Per què és tan important menjar el que la natura ofereix a la tardor? Què ens aportarà?

Els aliments de la tardor ens aporten d’una forma màgica els micronutrients que necessitem en aquesta època de l’any: vitamines, minerals i oligoelements que neutralitzaran els radicals lliures i ens protegiran les mucoses de l’intestí i l’aparell respiratori. Així es reforça el sistema immunològic.

L’alimentació conscient és important, però quins altres factors enumeres com a importants per una vida saludable? L’esport?

L’alimentació no és infal·lible i altres factors com la genètica, el descans nocturn, trobar un espai per estar amb tu mateix, relaxat, i especialment practicar esport són molt importants per a la salut emocional, intestinal, hormonal, immunològica… Estem dissenyats per moure’ns! Algunes persones tenen el seu punt fort en la regularitat amb què practiquen exercici físic, mentre que per a d’altres el seu puntal és l’alimentació. Cuida aquests pilars!

Hi ha aliments que han passat èpoques en què s’elogiaven i d’altres en què es criticaven. Els ous, per exemple. Què n’opines? Recomanes menjar-ne? Per què?

Els ous es recomanen perquè són una font excel·lent de proteïnes amb alt valor biològic. Van ser demonitzats perquè porten colesterol. Hormonalment són de gran ajuda perquè, en portar colesterol, ens permeten fabricar millors nivells d’hormones sexuals, hormones d’estrès, bilis i vitamina D. Segons molts estudis els ous són inofensius a l’hora d’alterar els nostres nivells de colesterol i, en canvi, són molt interessants perquè el colesterol és la matèria primera que necessitem per fabricar les hormones esmentades i mantenir la nostra salut. Els ous formen part d’una dieta equilibrada en la seva globalitat.

Homes i dones són diametralment oposats. Les dones acostumen a tenir restrenyiment. Els homes no. ¿Tot és culpa de les hormones? ¿O l’alimentació adequada pot capgirar-ho tot?

L’alimentació condiciona la composició de la nostra estimada microbiota, les bactèries intestinals que regulen el funcionament de la teva immunitat, la salut hormonal, l’endocrina, etc. Alhora, ¿t’has fixat que els homes o les dones masculines sempre solen menjar carn de segon plat? ¿I que les noies solen menjar un plat de pasta o d’arròs? Les hormones sexuals condicionen un tipus d’equilibri particular de bacteris que poden mantenir-se vius segons què mengem. Els estrògens en excés poden condicionar a patir còlon irritable i restrenyiment en les dones, i elles ho expliquen així: “Jo només puc anar de ventre a diari quan tinc la menstruació, la resta del mes tinc restrenyiment”. Resulta que durant el sagnat menstrual (estrògens baixos) es va millor de ventre perquè aquesta hormona femenina ens influeix en els líquids i la lubricació a nivell de l’intestí. El problema era hormonal, no intestinal. Els nois amb hemorroides també solen tenir nivells d’estrògens més elevats. L’alimentació ens pot ajudar a equilibrar els estrògens, una hormona indispensable per a la nostra salut però el predomini de la qual és capaç d’amargar-nos la vida.

Tu has afirmat que de vegades voldries ser dona per saber si t’alimentes bé, perquè el cos de les dones els dona senyals clars que és així. Quins són?

Amb carinyo, eh? El cicle menstrual femení et dóna moltes pistes per saber si tot va bé. Fixa’t en la durada del teu cicle menstrual, o si el sagnat menstrual és llarg o potser tens pèrdues uns dies abans, si tens molt flux vaginal o no, sensibilitat als mugrons o dolor premenstrual, etc. Tot ens ajuda a posar ordre al sistema hormonal. Has de controlar el teu ritme d’estrès, l’alimentació, el descans nocturn… Els nois no tenim la menstruació i tenim menys senyals per poder controlar aquests factors de vida que ens ajuden o interfereixen per mantenir-nos en equilibri. L’excés d’estrògens farà que sentis dolor premenstrual, excés de flux vaginal, ansietat per menjar dolços, nerviosisme i altres símptomes que t’informen que pateixes aquest excés d’estrògens, i això no és bo per a la teva salut perquè tens un futur incert, amb més possibilitats de tenir migranyes, còlon irritable, ansietat, malalties autoimmunes...

Què és el que no et falta mai a la nevera de casa?

Xocolata (>80% cacau), te kombutxa mun, alvocat i oli de coco… M’acompanyen tot sovint perquè, a part de sans, m’encanten.

ALIMENTS RECOMANABLES A LA TARDOR I A L'HIVERNConsells de Xevi Verdaguer

Moniato: Ric en micronutrients com les vitamines C i E, i com el coure, el ferro i el betacarotè.Nap negre: Ric en sulforafà, que ajuda a desintoxicar-se i a combatre els virus.Magrana: Rica en àcid el·làgic i uns micronutrients que t’augmentaran els nivells de glutatió, l’antioxidant universal.Castanyes: Riques en coure, un oligoelement utilitzat per tractar afeccions virals. I també contenen l’enzim xilanasa, molt important per evitar el creixement de fongs a l’intestí, com la 'Candida'.Figues: Molt riques en micronutrients.