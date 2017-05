“L’alimentació és a mans d’un grapat d’empreses”

Esther Vivas, activista alimentària, acaba de publicar el llibre 'El negocio de la comida. ¿Quién controla nuestra alimentación?', d'Icària Editorial

Qui controla la nostra alimentació?

Un grapat d’empreses, que són les que monopolitzen tots els trams de la cadena agroalimentària i que avantposen els seus interessos particulars, fer diners, a les nostres necessitats alimentàries.

Al llibre esmentes noms concrets de les empreses que ho fan. Quins són?

Sí, són des de grans multinacionals que controlen les llavors, com Monsanto –la número u en llavors transgèniques– i Syngenta, i també monopolitzen la comercialització d’agrotòxics, i també altres empreses com Nestlé i Danone, i grans cadenes de supermercats que determinen també què consumim, com ara Carrefour o Mercadona.

Quines solucions proposes?

Davant d’un model d’agricultura i alimentació segrestades, el que considero fonamental és posar al centre els drets de la pagesia, el respecte al medi ambient i les necessitats dels consumidors, i això vol dir, a la pràctica, apostar per la sobirania alimentària.

I la sobirania alimentària què és exactament?

Consisteix a reapropiar-nos de tots els passos de la cadena alimentària, apostant per llavors tradicionals catalanes, per una agricultura local, de proximitat, ecològica, lliure de pesticides i transgènics. És l’agricultura que recupera i cultiva varietats antigues i que posa al centre la terra i les persones. Es tracta de saber què es cultiva i què mengem.

De retruc, el gust dels aliments és millor?

Tornem a descobrir el gust del menjar, i ho fem menjant, encara que sembli una obvietat, menjar de veritat.