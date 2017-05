Fred o calent? Què has de beure quan fa molta calor

Sota un sol de justícia i amb una calor asfixiant, res no ve més de gust que una beguda ben fresca: una orxata, un granissat, un refresc… si és possible amb glaçons. És una idea agradable, però és una bona idea?

La resposta és decebedora: no. No només les begudes fredes no refresquen sinó que, de fet, les que més refresquen són justament les calentes. En dies de calor, la idea de prendre's una sopa, o un te o un cafè amb llet ben calents sembla esbojarrada, però resulta una solució ideal per aconseguir abaixar la temperatura del cos. La raó és simple: el cos regula la temperatura a través de la suor i la ingestió de líquids calents estimula una transpiració que, de retruc, acaba reduint la temperatura corporal.

El menjar picant

A la llengua i a la boca tenim uns nervis amb unes molècules anomenades receptors. Un d'aquests receptors, el TRPV1, té com a missió percebre la calor. Quan s'activa, envia informació al cervell, i l'adverteix que ha entrat en contacte amb un element càlid. I el cervell activa el mecanisme que serveix per abaixar la temperatura, la suor. El TRPV1 no només reacciona davant dels líquids, sinó també davant d'aliments molt picants. L'efecte, però, és el mateix, fet que ajuda a explicar per què en països molt càlids s'ingereixen aliments molt picants. D'entrada produeixen una sensació de calor, però acaben refrescant el cos perquè estimulen la suor.

Paradoxalment, les begudes molt fredes només abaixen la temperatura de l'estómac i els budells, però no la de la resta del cos, tal com va concloure un estudi del departament d'ergonomia tèrmica de la Universitat de Sydney. El motiu és que el cos ha d'escalfar el líquid molt fred, de manera que acaba produint més calor de la desitjada.

Ara bé, això vol dir que cal evitar les begudes fredes i optar només per les calentes? La resposta dels experts és que no. El més important quan fa molta calor és beure molt per evitar la deshidratació, però només bevem molt si allò que ingerim és agradable. I la veritat és que no hi ha gaire gent disposada a beure dos litres de líquids calents cada dia, mentre que les begudes fresques resulten més atractives.