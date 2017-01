Cap dieta, només bons aliments

Els excessos alimentaris i alcohòlics no només els revela la balança, sinó que també provoquen que l’organisme envelleixi més ràpidament. D’aquí ve que, davant el propòsit de fer bondat després de les festes nadalenques, el psiconeuroimmunòleg Xevi Verdaguer defugi la proposta habitual de les dietes de règim. Ell aconsella una alimentació que activa la proteïna que generen els mateixos antioxidants de l’organisme, que, al seu torn, són els veritables escuts protectors contra l’envelliment prematur de les cèl·lules i també dels tòxics ambientals. I, a més, també aconsegueixen que les digestions millorin. “Hi ha persones que opten per prendre antioxidants en forma de complements vitamínics, però així no incrementen l'activitat antioxidant que té el nostre cos”, assenyala. Els aliments que augmenten la capacitat del gen generador d’antioxidants (anomenat NRF2) es poden dividir en dos tipus. Els primers són els que contenen quercetina, com ara el fajol, el te verd, el raïm, la poma, la ceba i els aranyons. Així que, per esmorzar, una torrada de fajol amb aranyons i un suc de raïm o una poma és una proposta ideal. Un cafè també hi anirà bé, perquè la cafeïna fa posar en marxa el gen antioxidant: “Està bé prendre dos cafès i dos tes al dia, però és una recomanació general, que s’hauria de concretar segons la tolerància de cadascú amb la cafeïna”.

El segon grup d’aliments són els que estan compostos per astaxantina, entre els quals hi ha el salmó, els crustacis, les gambes i els escamarlans de pigmentació vermella. Per tant, una bona proposta per dinar i per sopar és la sopa de cranc, per exemple, que es prepara fent bullir els crancs amb aigua mineral i també amb un o dos tomàquets madurs. I salmó a la planxa, de segon plat. L’àpat es pot acompanyar amb una copa de vi, sobretot el blanc monovarietal de xarel·lo, perquè inclou estilbè, un derivat del resveratrol que conté també el raïm. “Va de meravella perquè l’organisme engegui la seva capacitat antioxidant”, afirma Verdaguer.

Està bé prendre dos cafès i dos tes al dia, però és una recomanació general, que s’hauria de concretar segons la tolerància de cadascú amb la cafeïna” Xevi Verdaguer - Psiconeuroimmunòleg

A l’hora de sopar, l’opció recomanable són les crucíferes (cols, coliflors, cols llombardes, bròquil) perquè contenen sulforafà, un altre dels components necessaris per a l’alimentació antioxidant. Així, Verdaguer aconsella “preparar un brou amb bròquil i ceba”. I si es pateix la sensació de tenir la panxa inflada, l’ideal és un caldo de nap, api, julivert i llimona. “Els quatre ingredients són diürètics, i van bé per prendre’ls sols o per combinar-los amb les verdures crucíferes i fer-ne una crema”, apunta Verdaguer. Altres aliments que activen el gen antioxidant són la pròpolis de la mel, que també augmenta les defenses, la cúrcuma i el curri, que es poden incorporar als plats com a condiments. També cal esmentar tots els aliments que contenen omega-3, com ara les algues, el peix blau, el marisc i el peix blanc.

Esquivar els aliments processats

La naturòpata especialitzada en alimentació Adriana Ortemberg recomana tornar a la simplicitat del menjar perquè el fetge i els ronyons descansin després d’uns dies amb excessos. A la pràctica, la simplicitat, com en diu Ortemberg, i com també ha escrit el periodista nord-americà Michael Pollan als seus llibres, és consumir aliments que no són processats. “Les fruites i les verdures, sobretot les de fulla verda, són les primeres recomanades, perquè aporten una sensació saciant, i alhora contenen fibra, necessària per fer net”, explica Ortemberg.

També és important la ingesta de líquids, ja sigui en forma d’aigua, infusions, sucs naturals o brous, “perquè són ideals per netejar els ronyons”, destaca la naturòpata. I si s’incrementen els líquids, caldrà rebaixar les proteïnes animals, és a dir, el consum de carns i embotits, especialment. “Si ens agraden les proteïnes, optem pel peix, sobretot el peix blau, que és econòmic i molt saludable, en comptes de la carn”. Els llegums, com a font proteica, s’han de mantenir. “Tenen fibra i sacien, com les verdures. Per tant, es converteixen en indispensables en una alimentació amb què es vol eliminar pes i en què es redueix la ingesta de la proteïna de la carn”, subratlla Ortemberg.

Per acabar, la naturòpata recomana rebaixar dels àpats diaris també els cereals, fins i tot els integrals, que tenen un índex glucèmic baix. “Cal disminuir-los, però no eliminar-los del tot, esclar”, precisa Ortemberg. Ella ho justifica perquè els cereals es converteixen ràpidament en greix, ja que són rics en midó. Amb tot, la naturòpata subratlla que les seves recomanacions són generals, perquè, per exemple, “un esportista mai no pot reduir els cereals de la seva dieta”.