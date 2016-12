Tiramisú a l’estil Nonna Maria

Obert el mes de juny passat, el restaurant Nonna Maria, amb el cuiner Marc Dinarès als fogons, està especialitzat en cuina italiana, sobretot en pizzes, però la combina amb la cuina catalana, com ara les galtes de porc o les cremes de verdures.

Ingredients per a 10 persones

- 12 ous

- 150 g de sucre

- 6 fulls de gelatina

- 500 g de mascarpone

- 50 ml de cafè

- 50 ml d'aigua mineral

- 10 ml d'amaretto (o bé licor d’avellanes)

- 10 melindros

Cacau en pols (segons el gust)

Crema de castanyes (o també hi podeu posar melmelada de fruita de temporada)

Bateu els 12 ous lleugerament, i després afegiu-hi el sucre.

Poseu-ho al foc fins que la barreja arribi a 85º, que és la manera que quedi cremosa. Perquè no es qualli, ho heu d'anar remenant mentre sigui al foc. Mesureu la temperatura amb un termòmetre de cuina.

Hidrateu els sis fulls de gelatina en un bol amb aigua i gel. Deixeu-los que s’hidratin dos minuts. Remeneu-los i deixeu-los-hi una estona més.

Quan tingueu la crema feta, fiqueu-hi els fulls de gelatina. D’aquesta manera aconseguireu que la crema quedi consistent.

En un bol fondo, i amb l’ajut d’una espàtula, fiqueu-hi el mascarpone. Després aboqueu-hi la crema que heu preparat prèviament. No hi poseu la crema tota de cop, sinó que l'heu d'anar incorporant a poc a poc mentre remeneu per integrar-hi el mascarpone.

Barregeu-ho tot molt bé amb un batedor.

Quan ho tingueu, col·loqueu el bol, tapat amb paper film, durant 5 hores a la nevera.

Quan estigui quallat, col·loqueu la crema dins una mànega de pastisseria.

Mentrestant, barregeu el sucre amb l’aigua mineral, l’amaretto i el cafè. Suqueu-hi els melindros durs, trossejats (no els hi deixeu gaire estona), i col·loqueu-los en una safata amb paper de cuina perquè n’absorbeixi el sobrant.

Ara arriba el moment de muntar el tiramisú. Agafeu cinc pots buits de vidre, tipus de melmelada.

A la base del pot poseu-hi la crema, que teniu dins la mànega de pastisseria, i a sobre, dos trossos de melindro. Tot seguit, una altra capa de crema, i després, crema de castanyes als costats. Per últim, escampeu cacau en pols pel damunt dels potets.

Podeu menjar-los al moment, i els podeu servir amb la tapa posada o sense. Bon profit!