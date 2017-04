Ous ferrats amb verdures i bolets

Daniel Morros és un dels xefs de l’Escola de Cuina Hofmann, del carrer de l’Argenteria de Barcelona. Els ous ferrats són una de les propostes que l’escola de cuina suggereix per fer a casa per la facilitat i alhora per la tècnica del plat. El xef fa set anys que treballa a l’escola Hofmann, després d’una llarga formació per diversos restaurants i pastisseries del país. Curiosament, Morros és un exalumne de l’escola.

Per a 1 persona

1 ou de gallina (petit)

5 espàrrecs verds

2 alls tendres

2 minipastanagues

2 carxofes

40 g bolets de temporada

100 g patata groga (per fregir)

All i julivert

1 cullerada sopera de vinagre

250 ml d'oli d’oliva suau

Romaní

Peleu els espàrrecs verds.

Bulliu amb aigua i sal els espàrrecs, les carxofes i les pastanagues durant 3 minuts.

Després, un cop bullides les verdures, refredeu-les amb aigua i gel.

Talleu les minipastanagues.

Netegeu els bolets.

Talleu les patates de manera que facin 6 cm de llarg. Confiteu-les amb all i una mica de romaní a foc lent. Per comprovar que estiguin confitades, punxeu-les amb un ganivet. Si estan toves, ja estan fetes. Retireu-les de la paella i reserveu-les.

Piqueu l’all i el julivert.

En una paella, saltegeu els bolets i afegiu-hi els espàrrecs, les pastanagues i els alls tendres, prèviament tallats, amb tall inclinat. Tot seguit tireu-hi l’all i el julivert, i acabeu el saltejat amb un rajolí de vinagre. Aparteu-ho del foc.

Poseu una paella al foc amb l’oli ben calent.

Quan surti fum de l’oli, tireu-hi les patates i daureu-les. Quan estiguin daurades, aparteu-les i deixeu-les en un paper absorbent, en un plat. Saleu-les.

Només faltarà fer l’ou ferrat. Feu-lo en un petit cassó, perquè l’oli, net, cobreixi l’ou. Quan l’oli sigui ben calent, retireu el cassó del foc i llavors tireu-hi l’ou. Fora del foc, aconseguireu que l’ou s'aferri: la clara quedarà ferrada, amb la punteta en crosta, i el rovell, cru. En quaranta segons, estarà fet l’ou.

Emplateu-lo amb la resta d’ingredients que ja tindreu preparats.

Bon profit!