'Mousse' de torró amb gerds i menta

El cuiner Joan Gurguí ens cuina a l'espai Xef Caprabo de l'Illa Diagonal unes postres ideals per aprofitar els torrons que sobren dels àpats de Nadal.

Ingredients per a 4 persones

300 g de torró de Xixona

6 clares d'ou

400 mL de nata líquida (35% mg)

20 gerds

Ratlladura d'una llimona

Ametlles laminades

Menta

Posem la nata líquida a escalfar en un cassó. Hi afegim el torró tallat prèviament a daus. Ho remenem fins que es desfaci tot el torró i ho reservem en un bol.

Muntem les clares a punt de neu. Es pot fer a mà o amb l'ajuda de les barnilles elèctriques.

Incorporem la ratlladura d'una llimona a la barreja de nata i torró que tenim reservada en un bol i hi anem afegint les clares muntades fins que quedi una textura cremosa de 'mousse'. Ho tapem amb paper transparent i ho deixem refredar a la nevera unes hores.

Per servir les postres, agafem una copa on abocarem la 'mousse' i per decorar-la hi afegirem els gerds, les ametlles laminades i una fulla de menta.

Bon profit!