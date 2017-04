Caneló d'espinacs, panses i pinyons amb gratinat de formatge Urgèlia

El restaurant Mercader de l’Eixample acaba de fer un any amb una carta dedicada al producte km0 de qualitat. Al capdavant dels fogons hi ha el cuiner Gerard Sans, format a l’escola Hofmann, que també havia estat al restaurant El Filete Ruso, que pertany al mateix propietari, en Claudio Oyos.

Per a 1 persona

Pasta fresca de caneló

Mitja ceba

20 g de pinyons

20 g de panses

200 g d'espinacs

Oli d'oliva extra verge

Formatge Urgèlia

Sal

Per a la beixamel:

30 g de farina blanca

30 g de mantega

500 cc de llet de vaca sencera

Nou moscada (un polsim)

Sal

Talleu la ceba a daus petits. Poseu un raig d'oli d'oliva extra verge en una paella i aboqueu-hi la ceba. Després les panses, els pinyons, que haureu torrat prèviament a la paella sense oli durant uns minuts, i les fulles d'espinacs. Passeu-ho pel foc viu durant 3 minuts amb un pensament de sal. Mentrestant feu una beixamel amb la mantega, la farina i la llet de vaca. Barregeu-ho tot amb unes varetes, de les de batre ous. Quan comenci a espessir, ratlleu-hi nou moscada i poseu-hi un pessic de sal.

Quan tingueu la beixamel feta, aboqueu-la damunt dels espinacs amb panses i pinyons, que ja tindreu cuits, així s'amorosiran. Esteneu el caneló de pasta fresca i poseu-hi enmig el farcit que acabeu de preparar.

Comenceu a embolicar el caneló. Ajudeu-vos d'una cullera perquè el farcit quedi ben a dins de la pasta. Ara, en una paella per anar al forn, poseu-hi a la base una capa de beixamel. Després, a sobre, el caneló. I per damunt, torneu-hi amb la beixamel. Per acabar, talleu un tros de formatge Urgèlia i ratlleu-lo amb un ratllador i poseu-lo per sobre del caneló. Poseu-n'hi una quantitat abundant, perquè realçarà el gust del caneló.

El tindreu al forn a 220º durant 5 minuts i ja estarà llest per servir.

Bon profit!