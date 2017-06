Calamars amb ceba al revés

El xef Carles Gaig, amb una estrella Michelin, acaba d’inaugurar Gaig a Casa, un nou restaurant amb menús ajustats (19 € cada migdia), on també farà 'show cooking'. Com a amant de la cuina tradicional, ens proposa una recepta per preparar a casa.

Per a 1 persona

4 calamars de platja

1 ceba de Figueres (de 200 g aproximadament)

Brou de peix

Maizena

Aigua mineral

Netegeu els calamars per dins. N’heu de treure la barqueta, que és l’espina d’aquest cefalòpode. Separeu-ne el cap. Traieu-ne la melsa, que no la fareu servir. I traieu-ne la capa externa.

Després talleu la ceba de Figueres. Podeu fer-ne talls a la juliana fina o a quadrats. Sofregiu-la a foc molt lent fins que quedi molt caramel·litzada.

Farciu els calamars amb l’ajut d’una cullera. Després poseu-los al forn, a la part de dalt, durant 2 minuts a 160º. Doneu-los la volta de manera que s’hagin estat coent 2 minuts per cada costat. La mida del calamar podria fer variar els temps, però l’important és que quedin melosos.

Prepareu un brou de peix, lligat amb Maizena, que prèviament haureu diluït amb aigua en un bol a part. Per preparar el brou, feu un bon sofregit, després tireu-hi l’aigua, i, per acabar, els peixos: caps de gambes, galeres, peixos de roca, espines... Les closques és millor que no les rossegeu, perquè donarien un gust massa uniforme a tot el brou.

Poseu una paella al foc amb oli i coeu-hi els caps dels calamars.

Finalment, només faltarà emplatar. Primer poseu en un plat els calamars farcits. Després afegiu-hi els caps. I, per últim, aboqueu-hi el brou, que repartireu per sobre.

Bon profit!