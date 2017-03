Bunyols de bacallà sense farina i sense fregir

El cuiner Giuseppe Padula i la subxef Roxana Parra són al capdavant del restaurant Cometa Pla, que fa bandera del menjar ecològic i de les coccions saludables. La carta de vins està especialitzada en vins naturals.

Ingredients per a 4 persones:

1 kg de bacallà

500 g de patata

150 ml de llet

All

Julivert

Sal

Flors de caputxines (opcional)

Talleu el bacallà a daus.

Després, talleu l’all i afegiu-lo a la cassola junt amb el bacallà. Afegiu-hi les patates, a rodanxes. Per últim, aboqueu-hi la llet i un pensament de sal.

Poseu la cassola a foc mitjà durant 10 minuts.

Mentrestant, piqueu el julivert.

Quan la patata estigui cuita, apagueu el foc i traieu-ne la llet. Bateu-ho tot fins que quedi una massa compacta.

Barregeu-hi el julivert que teníeu preparat.

Ara serà el moment de començar a donar-hi forma: amb dues culleres podeu fer-ne 'quenelles', per exemple. Si us poseu oli a les mans, podeu fer-ne boletes rodones o allargades, com ara croquetes.

Estaran preparades per posar-les al forn! Necessitareu 5 minuts de forn a 180 o 200 ºC perquè estiguin a punt per menjar.

A l’hora d’emplatar-les, podeu acabar el plat amb flors de caputxines comestibles.

Bon profit!