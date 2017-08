Els passos imprescindibles per fer una conserva de tomàquet casolana

L’estiu és temps de tomàquets, però és una temporada efímera, que s’acaba, i que deixa amb ganes de menjar-ne la resta de mesos de l’any. Per sort una bona conserva de tomàquet permet menjar-ne durant tot l’any, passat l’estiu. Daniel Valls, copropietari de Cal Valls, situat a Vilanova de Bellpuig, que és conegut especialment per les conserves ecològiques de tomàquets i els sucs ecològics de poma, n’explica els trucs. “És molt senzill fer-ne”, assegura, i afegeix que ells en preparen des del 1978 i n’exporten a Alemanya a més de vendre’n a Catalunya.

Primer cal escollir un bon tomàquet, que ha de ser madur i de pera, perquè és més dolç i gustós. “Si en feu amb altres varietats la conserva no quedarà tan gustosa”. Per continuar, caldrà escaldar el tomàquet amb aigua bullent. Només uns minuts, perquè els tomàquets es puguin pelar fàcilment.

Un cop escaldats serà el moment de posar-los a dins d’un pot de vidre. “Poseu-hi els trossos sencers si hi caben bé. Si no trossegeu-los, però l’ideal és que el tomàquet estigui sencer”.

Per acabar d’omplir el pot de conserva, aboqueu-hi el mateix suc de tomàquet, que us haurà anat quedant mentre omplíeu la conserva. Aquest suc, perquè quedi ben fi, cal passar-lo pel colador xinès. “Nosaltres reomplim els pots de conserva així i no amb aigua, com altres receptes recomanen”, diu Valls.

Importància del color

Després, quan la temporada de tomàquets s’hagi acabat, la conserva serà ideal per menjar-ne en una amanida, en un guisat, en plats de pasta, de llegums, en carn. “El tomàquet estarà cuit, i com que l’haurem fet amb tomàquets sencers els podrem aixafar amb la forquilla i podrem gaudir de la mateixa textura i gust que quan són frescos”, diu Valls.

Per la seva banda, la dietista nutricionista Jordina Casademont, de la revista digital Etselquemenges, explica que el color del tomàquet és just una de les seves grans aportacions: “És vermell gràcies al licopè, i el licopè té un altre component amb propietats antioxidants molt altes”.

Per entendre la importància dels aliments amb antioxidants, cal dir que serveixen per impedir que s’oxidin les cèl·lules de l’organisme, que és el que provoquen els radicals lliures quan s’alliberen. Si el cos té antioxidants, inactiven els radicals lliures en el moment que voldrien oxidar (envellir) les cèl·lules i, per tant, els deixen sense efecte.

Per acabar, a l’hora de menjar tomàquets la recomanació és menjar-se’ls amb pell, sobretot si són ecològics, perquè no hauran tingut cap tipus de tractament, i la pell aporta fibra per a l’organisme. En altres tipus de fruites, si no són ecològiques, la recomanació és treure-la sempre.

EL CONSELL



Com tenir tomàquets ecològics fets a casa. Segons Ester Casanovas, autora del blog 'Picaronablog' i del llibre 'Pagesos de ciutat', i que imparteix els tallers 'Com convertir el balcó en un hort urbà', a Bauhaus.

1. Busqueu un test que tingui una capacitat de 20 litres. Per fer-vos-en a la idea, penseu que un cubell d’aigua en té 15. Per tant, més gros.

2. Opteu pel planter en comptes de les llavors, perquè al mes de juliol, començada la calor, us creixerà més ràpidament.

3. Escolliu una terra amb molts nutrients, que tingui adob. A més, cada quinze dies n’hi haureu d’anar posant. Poden ser orgànics, compostos, fems de cavalls o humus de cucs.

4. Regueu la tomaquera cada dia, cap al capvespre.

5. Quan la tomaquera hagi crescut, lligueu les branques entre canyes, perquè si no ho feu la tomaquera cauria a terra i el fruit es faria malbé.

6. Quan comencin a créixer uns brots pels costats de les tomaqueres, anomenats llucs en algunes contrades, talleu-los perquè la planta creixi forta i els tomàquets es facin més grossos.