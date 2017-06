En ruta per 10 xiringuitos saludables

L’onada de l’alimentació saludable ha inundat els xiringuitos. N’hi ha que opten per no oferir fregits, com fa la Isabella de Fornells (Menorca). D’altres ofereixen la carta amb productes ecològics i sense gluten, com La Daurada de Vilanova i la Geltrú. N'hi ha que aposten pels peixos que no tenen sortida a mercat però que són ben gustosos, com fan als Banys Tarridas a Sant Pol de Mar. I la gran majoria opten pel producte de proximitat i de temporada. Encara n’hi ha que fan un pas més i ajunten l’oferta de menjar saludable amb la filosofia de respecte al medi ambient, en un espai que pretén ser sostenible en tots els sentits; en l’ús de l’aigua, el primer. És el cas de La Sal del Varador, a Mataró, i també l’Es Dolç, a Ses Salines. La modernitat passa per cuidar el cos sense renunciar a cap de les belleses de la natura, com és el mar. El nutricionista Marc Vergés enumera plats que sempre poden salvar un àpat per fer-lo saludable quan l’oferta està encaminada cap a altres camins, i posa com a exemple productes com les olives o els envinagrats, com ara uns cogombrets. També la fruita seca, les anxoves, els seitons, els calamarsets i calamars (si no són en llauna), els pebrots de Padrón, les amanides o el pernil ibèric. Us proposem una ruta per deu xiringuitos amb els plats més saludables del territori.

Banys Tarridas, Sant Pol de Mar

Damunt de la mateixa sorra, Ramon Tarridas diu que tots els plats són de menjar saludable. Com a pescador artesanal, el Ramon impulsa la mentalitat mediambientalista i el consum responsable. Per això al xiringuito ofereix el peix que hi ha al mercat cada dia, que vol dir fins a 40 o 50 espècies desconegudes. “Jo explico quins peixos són perquè tots són gustosos, per molt que no siguin coneguts”. Els que més agraden són el verat i el sorell. Tant el peix (fins i tot el pop!) com les verdures es cuinen a la brasa, fetes a la barbacoa. Els plats forts són la paella i la 'fideuà'. I tots els plats són sense gluten.

Molt recomanable: els preus dels menús diaris.

La Sal del Varador, Mataró

A tots els xiringuitos la primera dama indiscutible és la paella, però a La Sal del Varador ho és més que mai per la cura en el producte, que és ecològic. La paella La Sal del Varador és de marisc, però al seu costat competeixen la de popets i rap, i la de verdures. Altres plats que destaquen són les escopinyes a la planxa, els sonsos de l’Ametlla de Mar, i atenció al gaspatxo i a les mil i una amanides variades, on llueixen els tomàquets.

Molt recomanable: el projecte sostenible del xiringuito en la seva totalitat.

Barracuda, Castelldefels

Dirigit gastronòmicament pel xef Xavier Pellicer, el Barracuda forma part del grup de menjar ecològic Woki Market. Des del primer dia la seva aposta és pel menjar saludable, amb una carta de vins i caves certificats ecològics i biodinàmics. Els plats estrella, com a la majoria dels xiringuitos, són les paelles, però també els peixos. La terrassa, amb un entarimat de fusta damunt de la sorra, és de les que conviden a passar-hi hores perquè els ulls s’entretinguin al mar. I l’arquitectura del local, amb tons càlids, sofàs amb mil i un coixins, és detallista fins a l'últim racó.

Molt recomanable: les amanides de tomàquet i els peixos salvatges.

La Daurada, Vilanova i la Geltrú

Aquest any acaba d’estrenar una carta amb producte certificat ecològic, amb una oferta àmplia d’elaboracions sense gluten. Entre els plats destacats hi ha les paelles, però també les hamburgueses –de mida grossa i ben acompanyades per vegetals–. Els peus no toquen la sorra, però el mar és ben a prop de les taules.

Molt recomanable: els sofàs per veure-hi la posta de sol, on també es pot menjar i beure.

Hola, Sitges

A la platja Cap de Grills, a tocar d’una platja de pedra blanca, l’Hola regala vistes emmarcades per una escultura minimalista feta amb la branca d’un arbre arrossegada pel mar i una gavina fictícia. La cuina havia estat assessorada pels propietaris del Bar El Cable, conegut per haver guanyat el concurs nacional de tapes. Els arrossos, secs o caldosos, són els plats 'top ten', però també les cloïsses i els calamars.

Molt recomanable: les coques de sardines amb escalivada.

El Mirall d’Estiu, Tarragona

La terrassa exterior d’aquest xiringuito no té pretensions. Tampoc no li cal tenir-ne, perquè disposar de la platja Llarga a tocar ho embolcalla tot. A la cuina, indispensables les sardines, els calamarsets, els calamars, la gamba petita panxuda i els musclos. Sense oblidar les paelles i les 'fideuàs', que són les vedets, com passa a tots els xiringuitos de platja que valguin la pena.

Molt recomanable: el pop amb patates i amanida.

Isabella, Fornells de Menorca

Isabella és el nom de la filla de Xavier Coll, propietari d’aquest xiringuito de Fornells, davant del far de Cavalleria, a Menorca, que regala una de les postes de sol més boniques de l’estiu. A la taula, cap fregit i la premissa d’una aposta pel menjar saludable. A partir d’aquí, la filosofia per promoure els productes de l’illa es desplega en cadascuna de les recomanacions: formatge gran reserva de Menorca, que se serveix amb tapa; torrades amb sobrassada i mel; musclos de Menorca fets a la planxa amb anet i oli d’oliva, i les famoses pilotes (mandonguilles) amb salsa de tomàquet o bé d’ametlles. Tots plats de la cuina tradicional de l’illa.

Molt recomanable: els còctels de fruites sense alcohol. Val la pena també preguntar pel lloguer de llaguts Adamastor per fer recorreguts per l’illa i que promou també Xavier Coll.

Es Corb Marí, Platja de Son Bou

Damunt la sorra mateix, Es Corb Marí, a Menorca, canta una oda a la cuina de l’illa. Molts dels ingredients provenen del lloc (el terreny) del pare del propietari de la concessió, Marino Raguera. De manera que fruites i verdures formen mil i un plats frescos. Com també els sucs i els còctels. Atenció a l’entrepà de llagostí, alvocat, ceba vermella i melmelada de pebrot del piquillo. I també a les hamburgueses, fetes per Es Corb Marí.

Molt recomanable: el marisc en general, amb els musclos al capdavant. I per postres, mel i mató, fet a Menorca.

Can Gavella, Muro

Els vegetals són els plats que broda Can Gavella, a Mallorca. Com els tomàquets verds fregits o les amanides. De peixos, sardines, calamars, gall de Sant Pere, a la planxa. I el cefalòpode rei de l’estiu, el pop, el serveixen amb germinats. I tot plegat mentre els peus toquen la sorra fina i blanca de les platges de Mallorca.

Molt recomanable: tastar els vins de Mallorca, com el Sincronia blanc, del celler Mesquida-Muro. Un vi amb gust de fruita blanca, amb notes salines, la salabror del mar Mediterrani.

Es Dolç, Ses Salines

Aquest xiringuito de Mallorca és conegut pel premi que li va atorgar la Fundació Biodiversitat com a xiringuito responsable el 2014. L’any següent va aconseguir el certificat europeu EMAS per la seva gestió mediambiental. Un dels motius per guanyar-lo és la seva cuina, de km 0 i de temporada, que la integra al conjunt del seu treball de respecte de l’entorn. A la cuina, els millors productes de l’horta i del mar fan cas al receptari tradicional de l’illa.

Molt recomanable: el cardenal, unes postres típiques de Mallorca, poc 'healthies' per la quantitat de sucre que contenen... però molt estimades a l’illa.

Per què triomfa la paella als xiringuitos?

La paella pertany a la cuina reconeixible, la casolana, i estimada, perquè forma part de l’imaginari gastronòmic de tothom. L’alta cuina ha popularitzat altres tipus d’elaboracions, molt diferents, amb formes i gustos innovadors i que han trencat amb la cuina que reconeixem, malgrat que gairebé sempre n’ha sigut el punt de partida.

Un exemple: els calamars del Celler de Can Roca, que es mengen al plat 'La volta al món' i que els cambrers serveixen damunt d'un cartró que pretén representar el bar dels pares dels tres germans Roca. La seva forma és trencadora i innovadora. Ningú no hauria pensat mai que un calamar es podria descompondre per capes per menjar-les com si es tractés d’un vaset.

És el que fa la cuina d’alta volada, que inverteix hores en R+D+I per no conformar-se amb la tradició de cap plat, malgrat que el resultat final, en gust, sigui el mateix o encara millor.

Ara bé, l’opinió popular és que la creativitat culinària es busca els dies excepcionals, els de les celebracions, mentre que diàriament es volen plats que es basin en els coneixements que s’han transmès familiarment o que parteixen del receptari que es té més a mà. I aquí entren en joc els xiringuitos, que aposten per la cuina reconeixible però ben elaborada i amb un producte de primera qualitat. Com que a l’estiu la platja convida a anar-hi dia sí i dia també, menjar en un xiringuito el que a casa es prepararia, amb més o menys encert, té molt de reclam. I la paella, que tanta tècnica té, encara molt més. A banda, és un plat per compartir, que permet racions generoses i que, si es vol, es pot convertir en plat únic. Tot suma, doncs, a favor d’una bona paella.