La fruita es fa gelat

De fruita, d’herbes aromàtiques, de fruits secs i, fins i tot, de pètals de rosa. Aquest estiu s’imposen els gelats saludables, que, a més d’estar fets amb productes ecològics i de temporada, eviten la llet, l’ou i, evidentment, el sucre. “ Es poden fer gelats només amb fruita, o afegint beguda de coco, d’arròs o d’ametlla, en comptes de llet”, explica la dietista i nutricionista del col·lectiu 'Ets el que Menges' Martina Ferrer. “Per endolcir-los se’ls pot posar herbes aromàtiques -com ara fulles de menta o d’alfàbrega-, dàtils triturats, sucre de coco o panela. Hi ha moltes possibilitats”. L’experta recomana, en tot cas, intentar evitar o reduir el consum de gelats que porten sucre blanc i refinat. Si algun dia es vol fer una excepció, el consell de Ferrer és optar o bé pel gelat de torró artesà, que “tot i que és força calòric aporta els greixos saludables de les ametlles i sovint es pot demanar sense sucre”, o pel “gelat de xocolata belga amb el 70% de cacau”. Segons la nutricionista, el gelat que cal evitar costi el que costi és el de sorbet de llimona. “No el recomano gens. Porta molt de sucre i additius”, assegura Ferrer.

Gelats d’infusions i flors

La cuinera Iolanda Bustos, del restaurant La Calèndula (Regencós, Girona), fa gelats a partir d’infusions fetes amb herbes de temporada. “Ara mateix estic fent una infusió de flor de fonoll, que barrejo amb suc de llimona, una mica de sucre morè i mel”, explica Bustos. Després congela la barreja i, finalment, la serveix a mitja tarda. Bustos adverteix que el sucre no només és un ingredient no recomanable per a la salut, sinó que, a més, és anticongelant, és a dir, que no afavoreix la congelació. Una raó més per no utilitzar-lo.

Una altra de les especialitats de la cuinera de les flors, com alguns anomenen Iolanda Bustos, són els polos de roses. “Poso els pètals en aigua mineral durant 24 hores, l’endemà els trituro juntament amb suc de llimona i, finalment, congelo la barreja -explica Bustos-. També s’hi pot afegir un pessic de sucre morè”. El resultat és un gelat sorprenent, amb un gust i un color d’allò més captivadors.

Polos 100% naturals

Uns altres gelats que val la pena tastar són els polos de la marca Love Pop, que es poden trobar en restaurants com ara El Mercader o El Filete Ruso, tots dos a l’Eixample de Barcelona. La seva creadora, Natàlia Puiggròs, assegura que són 100% naturals. “Els fem en un obrador a Badalona a partir de fruita fresca de temporada i de proximitat”. Els Love Pop tampoc contenen ni conservants ni colorants ni additius. A més, dos dels sis gustos que elabora la marca no porten sucre. “Són els de llimona i els d’orxata. Els altres quatre -kiwi, maduixa, taronja i menta- contenen sucre de canya ecològic. “Ara és tendència el menjar saludable i, per tant, els gelats també. Però no crec que sigui simplement una moda passatgera. És un pas endavant”, diu Puiggròs. Explica que de cara a l’any que ve té previst un nou projecte: fer polos a partir dels anomenats sucs cold press, és a dir, premsats en fred.

Elaboració pas a pas

Tot i que a hores d’ara ja es poden tastar gelats saludables, i ben bons, en nombrosos establiments, també hi ha l’opció de fer-los a casa. Si us atreviu a fer-ho, podeu seguir els passos que suggereix Elka Mocker, l’ autora del blog Lala Kitchen i de l’e-book Helados naturales. L’èxit està assegurat.

El primer que cal fer és congelar la fruita a trossets -recomana especialment utilitzar el plàtan (pelat, esclar), ja que és una de les fruites que més bon gust donen al gelat-. L’endemà cal descongelar la fruita i triturar-la juntament amb el que vulguem afegir-hi per endolcir el gelat –Mocker recomana els dàtils, el sucre de coco o el xarop d’atzavara–. Un cop triturat hi podem afegir complements, com ara fruits secs, fruits vermells o xocolata desfeta. Finalment, si volem que ens quedi un gelat cremós, podem fer servir llet de coco i anacards. “Aquests ingredients fan la funció dels làctics, els sucres i els ous i són molt més sans”, garanteix Mocker.

El fred no treu la calor

Quan tenim calor és quan més ens vénen de gust els gelats, però també és el pitjor moment per menjar-ne. Segons els experts, cal vigilar amb els aliments freds perquè, al contrari del que s’acostuma a creure, aquests aliments no fan passar la calor, o només la fan passar momentàniament. L’explicació científica és que després d’ingerir un aliment fred el cos respon produint encara més calor per intentar recuperar la seva temperatura habitual. A més d’això, el fred pot paralitzar el procés digestiu, ja que l’estómac necessita calor per funcionar. Un detall revelador és que les persones que viuen al desert no prenen mai aliments freds, sinó que beuen infusions calentes.

Els gelats més creatius del Rocambolesc

Els gelats del Rocambolesc, la cadena de gelateries dels germans Roca (Girona, Barcelona, Platja d’Aro i Madrid), es caracteritzen pels seus gustos imaginatius i amb decoracions extravagants. “Cada temporada fem gelats diferents, però els sabors sempre s’inspiren en postres creades per Jordi Roca”, explica Alejandra Rivas, responsable del Rocambolesc. Per exemple, hi ha un gelat de llet d’ovella, dolç de llet, confitura de guaiaba i sucre, inspirat en unes postres ben dolces. El hit d’aquest estiu, però, és un gelat molt més refrescant, fet de poma verda, llimona i alfàbrega, i inspirat en unes altres postres del Celler de Can Roca, Cromatisme verd, elaborades només amb productes de color verd. Com a curiositat, en aquest espai no només són creatius els gustos dels gelats, sinó també la manera de servir-los. Durant l’hivern els posen dins d’un brioix calent perquè la gent els pugui continuar menjant sense agafar fred. Han tingut tant d’èxit que ara també es poden demanar a l’estiu.

La recepta: gelat de plàtan

Després d’un dia complicat, hi pot haver res millor que regalar-se unes postres? Poden ser casolanes, fàcils de fer i saludables. En trobareu de molt interessants al llibre 'Las delicias de Ella', on Ella Woodward reinventa les postres amb receptes sense gluten, lactis o sucres refinats per garantir una alimentació saludable.

Fa propostes molt interessants per fer gelat, com la que hem triat, el gelat de plàtan, que Woodward assegura que és la recepta més màgica de totes les que ha creat fins ara. Es pot fer amb plàtan sol o s’hi poden afegir dos gustos més –fruites del bosc o caramel– només amb un parell de productes més.

Per fer-la només cal pelar els plàtans i tallar-los a rodanxes. Els posarem en un bol i al congelador durant 6 hores. Quan anem a preparar el gelat, haurem d’agafar la fruita del congelador i deixar-la a temperatura ambient uns 5 minuts. Després la triturarem un o dos minuts fins a obtenir una massa homogènia. En aquest punt, si volem que tingui gust de fruites del bosc, hi afegirem fruites del bosc congelades.

Si optem pel gust de plàtan amb caramel, hi afegirem els dàtils i la mantega d’ametlla. I ho triturarem tot de nou. Que vagi de gust!