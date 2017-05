Menjar pels ulls engreixa?

La saviesa popular sempre ho ha assegurat: mengem pels ulls. La ciència ho corrobora: si l'entorn físic i social ens agrada, mengem més. Són molts els restaurants que ofereixen terrasses en què poden aplicar tots els sentits a l'hora d'assaborir un àpat.

Les persones mengem més o menys quantitat per raons multidimensionals. "Els factors externs que influeixen en la conducta alimentària són l'entorn físic i social on es menja, la il·luminació, el soroll i la temperatura de l'estança, entre d'altres", explica la dietista i nutricionista d'Eroski Consumer Maite Zudaire. Hi ha estudiosos de l'àrea de la psicologia i el comportament alimentari com Brian Wansink que reconeixen que encara no se sap amb profunditat per què l'ambient condiciona el volum d'aliments ingerits, però se sap que hi condiciona, i molt. Per això i també per altres motius -com la llei antitabac, que prohibeix fumar en recintes tancats-, els restaurants amb vistes són unes de les opcions més desitjades ara que les calorades d'estiu ja han passat.

La il·luminació és clau

Hi ha altres factors externs que sí que es coneix com afavoreixen el menjar. "La il·luminació n'és un. Un restaurant que juga amb una llum suau sap que influirà en el consum, perquè els comensals augmentaran el temps dedicat a menjar, afavorirà també la seva desinhibició i, per tant, acabaran menjant més", continua assenyalant Maite Zudaire. "Menjar amb la llum d'unes espelmes o amb llums indirectes també afavorirà que la gent acabi optant per unes postres o una beguda extra que no havien planificat d'entrada".

Altres factors: "Una música suau anima a menjar més lentament i, per tant, ajuda que la gent mengi i begui més". Si, a més, és la música preferida, "hi ha moltes probabilitats que acabin demanant més plats, sobretot postres o més begudes". Tot i això, "quan en un restaurant hi ha molt de soroll, tenim tendència a menjar excessivament i també de manera compulsiva, perquè volem anar molt ràpids".

Per últim, caldria remarcar el factor de la companyia, que també és molt important: "El fet de tenir-ne afavoreix que s'ingereixin més aliments". Si hi afegim un ambient distès, tranquil i unes bones vistes, l'àpat segur que es "prolongarà" i és possible "que la conducta d'una persona menjant faci canviar l'hàbit d'un altre".

En aquest sentit, John M. de Castro, del College of Humanities and Social Sciences, subratlla la idea que "els menjars en companyia són un 33% més copiosos que els àpats en solitari, de manera que el consum creix en un 47%, 58%, 69%, 70%, 72% i 96%, segons si es va menjar amb dos, tres, quatre, cinc, sis i set o més persones.

Així doncs, una de les conclusions podria ser: si vols fer règim, no triïs la terrassa amb vistes. Segur que les teves raons internes per portar una dieta estricta se sentiran aclaparades davant d'un paisatge, un ambient, una música o una companyia corprenedors.