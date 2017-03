La xocolata del futur: a la farmàcia

Tot i que el més vistós del IV Saló de la Xocolata de Brussel·les van ser els vestits fets de xocolata que van lluir models professionals, també hi va haver espai per a coses molt més innovadores. Per exemple, centenars de varietats de bombons, maridatge de xocolata amb cervesa, la xocolata curativao algunes barreges completament desconegudes per al gran públic. Un conjunt de propostes que van convertir els tres dies que durava la trobada en una cita imprescindible per a experts en aquesta matèria, vinguts d’arreu del món per descobrir cap on avança la indústria de la xocolata.

El saló, que abans d’anar a Brussel·les havia passat pel Japó, mou un mercat de 4.000 milions d’euros, tal com va explicar a l’agència Efe la seva directora, Sylvie Douce. La responsable, com a principals novetats d’enguany, va destacar l’orientació “bio” i “saludable” de la xocolata del futur, sempre barrejada amb nous ingredients i feta amb fórmules que la facin més lleugera que la que hem menjat tradicionalment.

Un dels casos més potents en aquesta aposta per la salut, i de la qual aviat es sentirà a parlar més, és The Good Chocolate Company. L’empresa ha creat una xocolata que comercialitzen en farmàcies sota la descripció de “terapèutica”. La seva recepta de xocolata porta una dosi extra de flavonol, un polifenol antioxidant present també en el te verd i en el vi que afavoreix la salut cardiovascular dels seus consumidors. O almenys això afirmen els seus productors, que compten amb l’aval que l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària va donar al flavonol el 2014. “Amb una selecció de llavors fortes en flavonoides, fermentades, processades per augmentar el seu percentatge en les tauletes” es fomenta aquesta aportació extra de la substància i es justifica el fet de considerar curatiu el seu producte, expliquen des de l’empresa. La companyia, que fa trenta anys que es dedica a l’exportació de cacau, assegura a la seva web que “el flavonol del cacau és la millor font d’antioxidants naturals que hi ha per mantenir l’elasticitat dels vasos sanguinis i donar suport al flux de nutrients i oxigen al cos”.

Però per més que la nova tendència sigui la salut, la xocolata és sinònim indubtable de plaer. Per això, es pot afirmar que el temps de les tres xocolates -negra, blanca i amb llet- ja és història. De fet, només cal anar fins a un prestatge del supermercat per comprovar l’explosió de nous gustos i mescles. Farigola, quinoa, gingebre o lavanda, o bombons líquids de gintònic i mojito, són algunes de les barreges que es van poder veure a la capital belga.

Xocolata amb cervesa

I en els temps en què maridar és la nova tendència, no cal ni dir que una cosa amb una acceptació tan majoritària com la xocolata no podia quedar fora de joc. Ara la cervesa s’ha adaptat a la xocolata negra amb una nova varietat, pensada per ser-hi maridada. L’empresa Valentino és la que l’ha creat i des del punt de vista del seu impulsor, Sven Deman, els cereals d’una galeta de xocolata mariden perfectament amb els cereals de la cervesa. “Quan t’agraden les dues coses és fàcil veure que bé que poden anar plegades. Unim dos grans productes belgues per produir un maridatge molt singular”, explica Deman.

En aquests mateixos termes s’expressa Pedro Álvarez, autor del llibre Chocolate posmoderno i propietari de l’empresa de xocolates Pancracio. Des del seu punt de vista, “un dels horitzons que cada vegada desperten més interès és el posicionament de la xocolata com a superaliment sa i natural, que conté molts dels nutrients necessaris per a la salut, especialment la xocolata negra”. Per això, opina que “anem de cara a postres petites i d’alta qualitat pel que fa a nutrients i gust”. No obstant això, recorda que la xocolata és el que “es coneix com a comfort food ” i que, en aquest sentit, “en moments puntuals” se’n pot fer un ús més hedonista. Per això estan de moda receptes com “el pa de pessic de xocolata amb bacon, que és una barreja deliciosa encara que sigui per tastar-la un cop a la vida”. En el camp de les receptes, el xocoholic, apunta altres combinacions potents presents al seu llibre. Per exemple, el brownie cru o la xocolata amb alvocat. “El brownie cru està en línia amb les últimes tendències de nutrició sana i en cru. Està comprovat que afavoreix la digestió, millora els nivells de sucre, s’aprofiten millor els nutrients”, explica. De l’altra recepta diu que “la fusió del gust de la xocolata amb l’alvocat és espectacular i nova”. “A més, en forma de gelat és tot un reconstituent a l’estiu, quan no tenim tanta gana”, afegeix.

Però els seus pronòstics no acaben aquí. “Cada vegada el consumidor és més coneixedor i, per tant, més exigent. No serà estrany trobar cada vegada més xocolata d’origen de manera assequible. I, de fet, és una realitat, ja que cada vegada es compra més per internet”. Sobre les procedències de l’aliment ho té clar, les noves triomfadores en la gamma “d’alta qualitat són el Vietnam i Colòmbia”. I sobre el tractament de les llavors la tendència actual mira enrere: “Com més tradicional, millor”.