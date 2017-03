Per què hem de menjar ous ecològics?

Fins fa ben poc, gairebé ningú sabia el significat dels codis dels ous de gallina. Però la creixent conscienciació pel que fa al tema ecològic i l’aplicació de mesures com la de França, que ha prohibit la comercialització dels ous de gallines engabiades a partir de l’any 2025, han fet que es comencin a llegir amb atenció aquests codis, que desvelen com han viscut i què han menjat les seves ponedores. Segons el Baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics del 2015, entre els productes ecològics més consumits a les llars catalanes hi ha els ous, juntament amb les verdures, els llegums i la fruita. La gestora d’alimentació de Caprabo, María del Carmen Barrios, assegura que els canals d’atenció al client reben “moltes consultes sobre la qualitat i la procedència dels ous”. També explica que el consumidor identifica perfectament l’ou que pertany a gallines criades a l’aire lliure i l’ecològic, però que respecte a la resta de gallines (les de gàbia i terra) hi ha una mica més de desconeixement. Malgrat això, considera que cada cop hi ha més sensibilitat respecte al tracte i condicions en què estan les gallines i que “cada vegada hi ha més persones que consumeixen ous pertanyents a les gallines criades en terrenys, és a dir, a l’aire lliure i ecològiques”.

Per la seva banda, la copropietària de l’empresa Ous Empordà, Teresa Cumbriu, explica que “la gent està cada vegada més conscienciada”, i que els nous clients fan preguntes sobre l’entorn de les gallines, què mengen i si estan en llibertat: “Volen assegurar-se que viuen bé i que no reben cap tractament agressiu que vagi contra la seva salut”. El gerent dels productors ecològics MontSoliu, Bernat Farriol, assegura també que hi ha “un augment notable” en la demanda d’aquests productes, ja que el consumidor cada cop busca més la qualitat, tant en el sistema de producció com en les característiques del producte. “I això que els aliments ecològics sovint poden arribar a valer el doble que els altres”, afegeix Farriol. La diferència de preu es deu al fet que els costos per produir els ous ecològics són més elevats i la producció és molt més petita, ja que no es força els animals a produir al màxim.

Més beneficiosos per a la salut

Aquesta despesa econòmica, però, es veu compensada pels seus avantatges organolèptics i nutricionals: “Diversos estudis defensen que les qualitats nutricionals dels ous de gallines criades a l’aire lliure i ecològics són superiors als de gàbia i terra”, diu Farriol. L’empresa MontSoliu destaca dos aspectes positius molt importants: que el sistema de cria ecològic manté un respecte pels animals i que en aquestes granges la majoria de vegades es donen produccions de circuit curt -des que es pon l’ou fins que arriba al consumidor han passat pocs dies- i els ous són més frescos. “Tot això fa que tinguin més propietats organolèptiques pel que fa al gust, l’olor, la textura i l’aspecte”, afegeixen.

L’especialista en dietètica i nutrició Montse Alivés adverteix que, més enllà del tipus de galliner en què visquin aquests animals, els beneficis nutricionals “depenen sobretot del que hagin menjat i del terreny on surten a picotejar”. Recorda que les gallines són omnívores: mengen cucs, caragols, insectes, herbes, germinats, pinso, enciam, algunes fruites, tomàquet i col. En aquest sentit, el departament d’Agricultura dels EUA sosté que els ous de gallines criades lliurement són més nutritius, amb menys colesterol i greixos saturats, i tenen el doble d’àcids grassos omega-3, el triple de vitamina E i set vegades més de nivells de betacarotens. Per contra, Maria del Mar Fernández, directora de l’Instituto de Estudios del Huevo, afirma que les diferències de gust i de propietats nutricionals entre un ou de gallina criada en gàbia, a terra, a l’aire lliure o ecològica “és insignificant”. En defensa dels ous ecològics, però, Alivés diu: “Són millors perquè les gallines poden sortir a l’exterior i menjar aliments frescos que ofereix la mateixa naturalesa”. També comenta que, en aquests casos, les gallines poden gaudir dels raigs del sol i de l’aire i tenen molta més llibertat per moure’s.

Alivés opina que, deixant de banda els ecològics, els ous de gallines criades a l’aire lliure també són més alts en proteïnes i aminoàcids i amb menys greixos que els que provenen de gallines en gàbia. “Aquestes últimes estan tancades, totalment immòbils, sense llum natural, amb el bec mutilat i amb sorolls estridents constants -explica Alivés-. Sabem que la falta de sol i de moviment i l’estrès afecta a tothom. Per què no hauria d’afectar les gallines ponedores? El problema és que falten estudis que ho demostrin i ho diguin directament”, afegeix.

Benestar animal

Per altra banda, l’especialista explica que, en principi, menjar ous de gallines que han sigut alimentades amb pinso industrial o orgànic no és dolent. “No hi ha resultats que indiquin que són contraproduents per a la salut, ja que els dos processos estan controlats per garantir la màxima qualitat”. Tot i així, recorda que el menjar orgànic garanteix l’exclusió de transgènics, antibiòtics, additius, pesticides artificials i productes químics d’origen industrial. També recorda, com a valor afegit al consum d’ous ecològics, que les explotacions orgàniques utilitzen tècniques menys agressives amb el medi ambient. Respecte a això, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) defensa que “la ramaderia ecològica contribueix a preservar la biodiversitat biològica, garanteix el benestar animal i ajuda a conservar el patrimoni agrari afavorint el desenvolupament sostenible”.

Com desxifrar un ou?

Per saber l’origen d’un ou cal fixar-se en el codi que conté imprès a la closca. El més important és el primer número, que indica la forma de cria. Si és un 3, assenyala que les gallines viuen en gàbies i que, a més d’una alimentació no ecològica, als animals els subministren antibiòtics. El 2 indica que estan criades a terra però que no tenen accés a patis exteriors i l’alimentació tampoc és ecològica. També els subministren antibiòtics. El número 1 fa referència a les gallines criades a l’aire lliure, que viuen a terra amb accés a patis exteriors però que també reben una alimentació no ecològica i amb antibiòtics. Finalment, el 0 certifica que es tracta d’ous ecològics i que les gallines viuen a terra i amb accés a patis exteriors, amb un nombre d’animals limitat per metre quadrat i una alimentació ecològica. A més, la profilaxi està certificada per un organisme autoritzat.