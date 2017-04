De primer plat, fruita

Sardines amb meló. És el plat que el cuiner Valentí Mongay, del restaurant La Salseta de Sitges, es va inventar un dia i que tants èxits li ha reportat. En primer lloc, dels comensals. "N'hi ha que m'asseguren que d'entrada hi tenien certa reticència, però que un cop tastat s'alegren tant d'haver-lo triat", explica Mongay. En segon lloc, el del glamur dels premis. El plat va ser finalista de la primera edició dels premis Dr. Modest Furest Roca, i recollit al llibre 'Nova cuina catalana', publicat per Buffet & Ambigú.

La invenció es basava en la tradició. El 'Llibre de Sent Soví', el receptari medieval –d'autor desconegut– que fixava en lletra impresa els plats catalans, incloïa elaboracions en què el dolç i el salat s'emulsionaven. "A la cuina, casar el dolç i el salat dona molta riquesa de sabors", explica el cuiner. L'estiu és el moment ideal, perquè "hi ha més possibilitats, perquè els arbres són plens de fruita".

Els subscriptors de cistelles de fruites i verdures també ho expliquen. Quan els arriba a casa la comanda, descobreixen que ara és temps de melons i de síndries. Si les destinessin totes a les postres, les avorririen. Així, inventen creacions culinàries més per la necessitat que pel gust.

"¿No recordes la famosa sopa de meló amb pernil que es va fer tan popular als anys 80?", em pregunta el Valentí. Del meló amb pernil es va passar a la sopa, encara més creativa i enginyosa. El meló es triturava i es guarnia amb uns encenalls decoratius de l'embotit vermell.

Fibra i aigua

La nutricionista Jordina Casademunt ressalta les notes beneficioses de la combinació de fruita amb salat. "Aporta fibra, important en l'alimentació actual, que tendeix a basar-se aliments que no en contenen". A més, com que la fruita té aigua, si es menja de primer plat pot saciar més, i per tant, ajudarà a ingerir menys quantitat de menjar durant l'àpat. També és refrescant, i per tant, ideal per a l'estiu. I un dels arguments més demolidors: "La unió de la fruita amb els altres ingredients entra pels ulls, i per menjar, la vista hi fa molt".

La nutricionista assegura que una amanida formada per enciam i tomàquet no ve tan de gust com una amanida amb tomàquets i uns dauets de fruites, amb molts colors, perquè la ingesta sigui més fàcil. "I no et pensis que això passa només a les criatures, els adults també mengen pels ulls", afirma Casademunt.

Una altra història és que la fruita, com a primer plat, casada amb altres aliments sigui de fàcil digestió o no. "Cadascú ha de saber com és el seu sistema digestiu", continua explicant la nutricionista. Si és dèbil, val més que no opti per aquests plats, perquè "li costarà digerir-los". Així doncs, serà millor que es mengi la fruita sola. En canvi, "si té un sistema digestiu fort, endavant".

Per acabar, la doctora en enginyeria agrícola Lola Raigon elogia el plat de meló amb sardines perquè "incrementa la biodiversitat de l'alimentació" i perquè "és un plat que ofereix nutrients molt variats". I, sobretot, perquè les sardines, per si soles, contenen "els famosos àcids grassos omega-3, greixos polisaturats", que, dit de manera planera, són els que necessitem perquè el cor i la circulació sanguínia vagin de primera. Si a això hi afegim el meló, font de vitamines, mosseguem salut. Nyam!