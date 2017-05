El cuiner Quique Dacosta i Carme Ruscalleda, números 8 i 14 de la llista Opinionated About Dinning 2017

El xef Quique Dacosta, amb tres estrelles Michelin, va cuinar ahir a la nit amb la seva àvia a París durant l'acte en què es donava a conèixer la llista Opinionated About Dining 2017 (OAD),en què el cuiner de Dénia ha quedat situat al vuitè lloc. A l'altra famosa llista de restaurants, l'anomenada The World's 50 Restaurants, Dacosta apareix al número 62.

És el món de les llistes i les guies, que amb els seus criteris propis poden fer destacar restaurants pels seus propis criteris. "Si no estàs d'acord amb una llista, fes-te'n una tu", aconsella el cuiner Ferran Adrià a tots els companys de la professió que li han comentat el tema. L'Opinionated About Dining està creada per Steve Plotnicki, que la va fundar el 2012.

El cas és que ser-hi o no ser-hi suposa per a un restaurant destacar dintre d'un mapa farcit de propostes competitives. Destacar-hi amb una distinció prestigiosa (Michelin, The World's 50 Restaurants o Opinionated) és aconseguir omplir amb regularitat les taules del restaurant.

Sigui com sigui, per a l'OAD, el cuiner Quique Dacosta és al número 8; Carme Ruscalleda Serra, al 14; El Celler de Can Roca, al 15; el Disfrutar Barcelona, al 29; el Tickets Tapas Bar, sl 37; el Restaurant Ca l'Enric, al 44; Jordi Cruz, al 97, i el Cinc Sentits, del xef Jordi Artal, al 98.

Tornant a la gala de París, el cuiner de Dénia Quique Dacosta confessa que es va sentir emocionat de cuinar amb la seva àvia, perquè "ella representa tots els valors" que l'han dut just a ser on és. El plat que van cuinar va ser una caldereta de cabrit amb pebrots.

La Top 100+ European Restaurants situa el restaurant L’Arpège, del xef Alain Passard, com el millor del món per segona vegada consecutiva. Mentrestant, cuiners com Ángel León, conegut com el 'xef del mar', se situa al número 36 i recull el premi al cuiner que fa l'entrada més alta a la llista pel restaurant Aponiente,situat al Puerto de Santa María.

Per a l'AOD, Lume de Luigi Taglienti, a la ciutat de Milà, és el millor nou restaurant europeu 2017.