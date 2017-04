El Celler de Can Roca, el tercer millor restaurant del món

El Celler de Can Roca ha estat escollit el tercer millor restaurant del món, segons el rànquing The World's 50 Best. L'establiment gironí baixa una posició respecte de l'any passat. La llista l'encapçala el restaurant Eleven Madison Park, de Nova York, seguit en segon lloc per l'Osteria Francescana de Mòdena (Itàlia), que alhora es converteix en el millor restaurant europeu. Entre els 10 millors restaurants també n'hi ha 2 de bascos: l'Asador Etxebarri, a Axpe, a la sisena posició –que fins ara era en el número 10–, i el Mugaritz, de Sant Sebastià, a la novena –fins ara estava ocupant el setè lloc–.

La classificació dels millors restaurants dels llocs del 21 al 100 per al 2017 ja es va donar a conèixer fa uns dies. En aquest grup també n'hi ha 2 de catalans: el barceloní Tickets, d'Albert Adrià, en la 25a posició –que fins ara ocupava la 29a– i per primer cop ha entrat en el rànquing un altre restaurant barceloní, el Disfrutar, en el número 55. A aquest espai dels ex-xefs d'El Bulli Eduard Xatruch, Oriol Castro i Mateu Casañas se l'ha reconegut, a més, com "el restaurant amb més potencial".

Els premis, que enguany s'han dut a terme a Melbourne, determinen, des de fa anys, quins són els millors restaurants del món. L'any vinent, Barcelona acollirà, al mes de juny, la festa dels 15 anys dels premis. Serà un esdeveniment amb Ferran Adrià, els germans Roca o René Redzepi com a protagonistes.

Els 50 millors restaurants del món

1 - Eleven Madison Park (Nova York, EUA)

2 - Osteria Francescana (Mòdena, Itàlia)

3 - El Celler de Can Roca (Girona, Espanya)

4 - Mirazur (Menton, França)

5 - Central (Lima, Perú) - Millor restaurant d'Amèrica

6 - Asador Etxebarri (Axpe, Espanya)

7 - Gaggan (Bangkok, Tailàndia) - Millor restaurant d'Àsia

8 - Maido (Lima, Perú)

9 - Mugaritz (San Sebastià, Espanya)

10 - Steirereck (Viena, Àustria)

11 - Blue Hill at Stone Barns (Nova York, EUA)

12 - Arpège (París, França)

13 - Alain Ducasse au Plaza Athénée (París, França)

14 - André (Singapur)

15 - Piazza Duomo (Alba, Itàlia)

16 - D. O. M. (Sao Paulo, Brasil)

17 - Le Bernardin (Nova York, EUA)

18 - Narisawa (Tòquio, Japó)

19 - Geranium (Copenhaguen, Dinamarca)

20 - Pujol (Mèxic DF, Mèxic)

21 - Alinea (Chicago, EUA)

22 - Quintonil (Mèxic DF, Mèxic)

23 - White Rabbit (Moscou, Rússia)

24 - Amber (Hong Kong, Xina)

25 - Tickets (Barcelona, Espanya)

26 - The Clove Club (Londres, Regne Unit)

27 - The Ledbury (Londres, Regne Unit)

28 - Nahm (Bangkok, Tailàndia)

29 - Le Calandre (Rubano, Itàlia)

30 - Arzak (Sant Sebastià, Espanya)

31 - Alléno (Paris, França)

32 - Attica (Melbourne, Austràlia)

33 - Astrid y Gastón (Lima, Perú)

34 - De Librije (Zwolle, Holanda)

35 - Septime (París, França)

36 - Dinner by Heston Blumenthal (Londres, Regne Unit)

37 - Saison (San Francisco, EUA)

38 - Azurmendi (Larrabeztu, Espanya)

39 - Relae (Copenhaguen, Dinamarca)

40 - Cosme (Nova York, EUA)

41 - Ultraviolet by Payul Pairet (Xangai, Xina)

42 - Boragó (Santiago de Xile, Xile)

43 - Reale (Castel di Sangro, Itàlia)

44 - Brae (Birregurra, Austràlia)

45 - Den (Tòquio, Japó)

46 - L'Astrance (París, França)

47 - Vendôme (Colònia, Alemanya)

48 - Tim Raue (Berlín, Alemanya)

49 - Tegui (Buenos Aires, Argentina)

50 - Hof Van Cleve (Kruishoutem, Bèlgica)