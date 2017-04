Carme Ruscalleda obre un nou restaurant dins l'Hotel Mandarin Barcelona

Carme Ruscalleda obre un nou restaurant dins de l'Hotel Mandarín Barcelona, que portarà el nom de Blanc, i que se sumarà a l'oferta que ella mateix també lidera a l'establiment hoteler amb el Moments, pel qual té dues estrelles Michelin, i al capdavant del qual hi ha el seu fill, Raül Balam. Per la seva banda, el xef Ángel León tanca el seu BistrEAU, que és el restaurant que ocupava el futur Blanc de Ruscalleda, després de tres anys de mostrar la seva cuina centrada en els productes del mar, i per la qual ha recollit tants èxits.

El canvi suposa una nova etapa gastronòmica per a l'Hotel Mandarín Barcelona, perquè la xef Carme Ruscalleda dirigirà l'oferta culinària de tots els espais, excepte del Terrat, a l'última planta de l'hotel, amb vistes a Barcelona, on es podrà continuar tastant els plats peruans del cuiner Gastón Acurio. Així doncs, els esmorzars (inclosos els serveis d'habitació), els aperitius del Banker's Bar (l'espai de còctels) i el jardín Mimosa tindran propostes amb el segell de la xef nascuda a Sant Pol de Mar.

La cuina de Carme Ruscalleda venera els productes de temporada i de proximitat, molt abans i tot que la necessitat i les modes posessin de moda conceptes com "km0". A més, gràcies al restaurant que manté obert a Tòquio, i que és una rèplica del Sant Pau de Sant Pol de Mar, fusiona la cuina catalana amb l'asiàtica, perquè considera que totes dues tenen molts punts de connexió. "M'han arribat a dir que jo semblava japonesa per la meva manera de cuinar", ha confessat sovint per aquesta unió d'una i altra.

Greg Liddell, director general de Mandarin Oriental Barcelona, afirma que esperen continuar posicionant l'hotel com a hub gastronòmic de Barcelona amb la nova aposta per la xef Carme Ruscalleda, i "especialment després de l'èxit del restaurant Moments".

Carme Ruscalleda ha guanyat el Premi Nacional de Gastronomia 2016, a més de liderar la guia Michelin amb un total de 7 estrelles entre els restaurants que té obert a Tòquio, Barcelona i Sant Pol de Mar.